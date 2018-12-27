Привычки и качества мужчин, которые они стараются скрывать от женщин

Маленькие тайны есть у каждого человека. И мужчины не так уж прямолинейны и честны, какими порой хотят казаться. Правда, как правило, их самые страшные тайны носят весьма безобидный характер. Просто признаться в своих слабостях — это как-то не по-мужски…

Какие секреты мужчина вряд ли откроет своей второй половине? Листайте фотогалерею.

Они сентиментальны. Мужчины ни за что не признаются, что так же эмоциональны, как женщины. Просто с детства они привыкли сдерживать эмоции. С юных лет они слышат: "Ты же мужчина, а мужчина не должен плакать\переживать\показывать свою уязвимость". Но порой мужчинам тоже очень хочется заплакать. Только тсссс!

Они флиртуют на стороне. Собственно, как и женщины. Сделать комплимент коллеге, улыбнуться девушке в метро, задеть "случайно" рукой незнакомку в баре… Все это лишь невинные шалости, помогающие мужчине чувствовать себя настоящим мачо. Зачем вам знать об этих мелочах?

Они боятся. Мужчины стремятся казаться супергероями: нахальный взгляд, мускулы под офисной рубашкой… Но даже самый брутальный мачо может бояться пауков или даже бабочек. Правда, вы вряд ли об этом узнаете. Имидж, знаете ли…

Они скрывают свой доход. Психологи утверждают, что мужчины всегда подсознательно занижают свои материальные возможности. Таким образом они страхуют себя от денежных проблем в будущем. Он бы и рад отчитаться перед вами до каждой копейки, но с подсознанием не поспоришь.

Они сплетничают. Мужчины со смехом называют женщин сплетницами, но обсудить всех и вся любят не меньше дам. Вряд ли мужчина будет сплетничать в присутствии представительниц прекрасного пола, ведь настоящий самец никогда не опустится до пустой болтовни. Но вот в компании себе подобных бруталов он с удовольствием обсудит все самые насущные проблемы.

Прибавляют себе количество женщин. Даже самый скромный молодой человек обязательно прибавит себе пару-тройку партнерш, если задать ему вопрос: "Сколько женщин у тебя было?". Он ничем не рискует, ведь вряд ли кому-то вздумается проверить так ли это на самом деле. Для чего они это делают? Наверно, считают, что так "наберут себе очки".

Переживают из-за внешности. Лишние килограммы, появление морщин и седых волос вызывают у мужчин такой же ужас, как и у женщин. Открыто они никогда в этом не признаются, но активно борются с возрастом. Закрашивание седины и омолаживающие процедуры пользуются большой популярностью среди мужчин. Но женщинам знать об этом ни к чему.

Следят за женщинами в соцсетях. Да-да, не только дамы время от времени заходят на странички к своим бывшим, чтобы удостовериться, что те так и не сумели найти кого-нибудь лучше. Настоящих девушек они тоже стараются незаметно контролировать. Из ревности. Сделайте вид, что вы об этом даже не подозреваете.