Так, девушка опубликовала свое фото в Instagram и получила от мужчин-соотечественников не самые уважительные комментарии.

Поэтому Миро решила рассказать о наших "быдло-мужчинах" и женщинах, которые стерпят все.

Instagram

"Да, именно так — неуклюже, нетонко, неумело — наши страшненькие, в массе своей, мужички делают комплименты нашим симпатичным, в массе своей, женщинам.

К подобным способам выражения симпатии наши женщины, увы, привыкли. На корпоративах, в офисах, в ресторанах, в соцсетях лохи лезут к прекрасным женщинам со своими пошлыми, дурацкими комплиментами…", — пишет Миро в своем блоге.

Поэтому, по ее мнению, российские женщины и готовы на все, когда приезжают в Турцию или Италию и встречают мужчин, умеющих соблазнять женщин.

"А вы, пацаны, не умеете. Вы — быдло. Тупое и некрасивое.

Вы коряво подкатываете к женщинам…", — пишет блогерша.

А живут отечественные женщины с такими мужчинами, как считает Миро, лишь потому, что "вырастить ребенка одной и выплатить ипотеку среднестатистической нашей женщине не под силу".