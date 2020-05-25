Скандальный блогер Лена Миро высказалась о национальных особенностях российских мужчин и женщин в своем блоге.
Так, девушка опубликовала свое фото в Instagram и получила от мужчин-соотечественников не самые уважительные комментарии.
Поэтому Миро решила рассказать о наших "быдло-мужчинах" и женщинах, которые стерпят все.
"Да, именно так — неуклюже, нетонко, неумело — наши страшненькие, в массе своей, мужички делают комплименты нашим симпатичным, в массе своей, женщинам.
К подобным способам выражения симпатии наши женщины, увы, привыкли. На корпоративах, в офисах, в ресторанах, в соцсетях лохи лезут к прекрасным женщинам со своими пошлыми, дурацкими комплиментами…", — пишет Миро в своем блоге.
Поэтому, по ее мнению, российские женщины и готовы на все, когда приезжают в Турцию или Италию и встречают мужчин, умеющих соблазнять женщин.
"А вы, пацаны, не умеете. Вы — быдло. Тупое и некрасивое.
Вы коряво подкатываете к женщинам…", — пишет блогерша.
А живут отечественные женщины с такими мужчинами, как считает Миро, лишь потому, что "вырастить ребенка одной и выплатить ипотеку среднестатистической нашей женщине не под силу".
"Женщинам от вас, пацаны, нужна только зарплата…Если бы наши женщины крепко стояли на ногах в финансовом плане, они бы с вами не жили…", — заключила Миро.
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