Россиянам сказали, как преодолеть страх после изоляции

Анна Юсупова , ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН, рассказала, как справиться с инстинктивным страхом заражения после периода самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Юсупова объяснила, что нельзя игнорировать страх или бороться с ним. Сначала нужно понять причины. Чувство страха, возникающее после длительной изоляции, является естественной реакцией.

«Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — подчеркнула Анна Юсупова.