Россиянам сказали, как преодолеть страх после изоляции

Анна Юсупова, ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН, рассказала, как справиться с инстинктивным страхом заражения после периода самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости.
Юсупова объяснила, что нельзя игнорировать страх или бороться с ним. Сначала нужно понять причины. Чувство страха, возникающее после длительной изоляции, является естественной реакцией.
«Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — подчеркнула Анна Юсупова.
Для снижения стресса нужно принимать все меры предосторожности: носить маску и чаще мыть руки. Юсупова уточнила, что отмена режима самоизоляции не означает исчезновение самого вируса.
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