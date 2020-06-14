Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам объяснили, как преодолеть страх заражения после изоляции 

Полина Алферова 3 часа назад
Россиянам сказали, как преодолеть страх после изоляции
Фото: Рамблер
Анна Юсупова, ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН, рассказала, как справиться с инстинктивным страхом заражения после периода самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости.
Юсупова объяснила, что нельзя игнорировать страх или бороться с ним. Сначала нужно понять причины. Чувство страха, возникающее после длительной изоляции, является естественной реакцией.
«Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — подчеркнула Анна Юсупова.
Для снижения стресса нужно принимать все меры предосторожности: носить маску и чаще мыть руки. Юсупова уточнила, что отмена режима самоизоляции не означает исчезновение самого вируса.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Боня заявила, что Захаров спас душу Ефремова.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Психология , Анна Юсупова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
«Не просыхал»: соседи Ефремова высказались
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
«Сало на причинном месте»: Канделаки разнесли в Сети
«Сало на причинном месте»: Канделаки разнесли в Сети
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
01:00
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
Звёзды
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
02:57
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
Звёзды
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
04:49
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Здоровье
Боня заявила, что Захаров спас душу Ефремова
01:41
Боня заявила, что Захаров спас душу Ефремова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение