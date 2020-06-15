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«Лучший мотиватор — это страх»: Миро объяснила, почему мужчины должны бояться женщин 

Мира Маркина 4 часа назад
Миро объяснила, почему мужчины должны бояться женщин
Фото: globallookpress.com
Скандально известный светский хроникер и блогер Лена Миро опубликовала пост, в котором рассказала о своем "идеальном мире" и объяснила, как мужчины в нем должны вести себя по отношению к женщинам.
Прежде всего Миро обратила внимание на то, что она хотела бы избавиться от харассмента на работе и сделать так, чтобы начальники не злоупотребляли своими полномочиями:
"Мой идеальный мир — это мир, в котором мужик триста раз подумает, прежде чем сделать пошлый комплимент женщине или обсосать взглядом её з*****у.
Подумает и не сделает, потому что зассыт последствий: его за это просто уволят.
Мой идеальный мир — это мир, в котором начальники-мужики не заигрывают с женщинами, которые находятся у них в подчинении. Не тащат нас в ресторан в командировках, не ломятся к нам в гостиничные номера".  
Помимо этого, Миро отметила, что в ее "идеальном мире" мужчина, у которого была интимная связь с несовершеннолетней, не может оставаться безнаказанным. Блогер подчеркнула, что представители сильного пола должны бояться причинить какое-либо неудобство девушке:
"Мой идеальный мир — это мир, в котором 40-летний мужик, т********й или попытавшийся т******ь 17-летнюю девчонку, сядет в тюрьму. Даже если она сама его соблазнила.  
Мой идеальный мир — это мир, в котором мужчина боится — панически боится — причинить психологический или физический дискомфорт женщине. Боится, что женщина предаст это дело огласке, после чего вся его жизнь обязательно пойдёт под откос. 
Я не сторонница слюнявых методов. Я не люблю убеждать, разжёвывать и уговаривать. Лучший мотиватор вести себя хорошо — это страх. 
Так вот я хочу жить в мире, в котором мужчины боятся быть м******и".
В заключение поста блогер заявила, что счастлива наблюдать за зарождением такого мира:
"Ещё одно поколение — и всё у нас, женщин, будет хорошо".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро разнесла Седокову.
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