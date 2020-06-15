Миро объяснила, почему мужчины должны бояться женщин

Прежде всего Миро обратила внимание на то, что она хотела бы избавиться от харассмента на работе и сделать так, чтобы начальники не злоупотребляли своими полномочиями:

"Мой идеальный мир — это мир, в котором мужик триста раз подумает, прежде чем сделать пошлый комплимент женщине или обсосать взглядом её з*****у.

Подумает и не сделает, потому что зассыт последствий: его за это просто уволят.

Мой идеальный мир — это мир, в котором начальники-мужики не заигрывают с женщинами, которые находятся у них в подчинении. Не тащат нас в ресторан в командировках, не ломятся к нам в гостиничные номера".

Помимо этого, Миро отметила, что в ее "идеальном мире" мужчина, у которого была интимная связь с несовершеннолетней, не может оставаться безнаказанным. Блогер подчеркнула, что представители сильного пола должны бояться причинить какое-либо неудобство девушке:

"Мой идеальный мир — это мир, в котором 40-летний мужик, т********й или попытавшийся т******ь 17-летнюю девчонку, сядет в тюрьму. Даже если она сама его соблазнила.

Мой идеальный мир — это мир, в котором мужчина боится — панически боится — причинить психологический или физический дискомфорт женщине. Боится, что женщина предаст это дело огласке, после чего вся его жизнь обязательно пойдёт под откос.

Я не сторонница слюнявых методов. Я не люблю убеждать, разжёвывать и уговаривать. Лучший мотиватор вести себя хорошо — это страх.

Так вот я хочу жить в мире, в котором мужчины боятся быть м******и".

В заключение поста блогер заявила, что счастлива наблюдать за зарождением такого мира: