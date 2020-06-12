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«Ее бабий век прошел»: Миро разнесла Седокову 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Кроме силиконового вымени, нет ничего»
Фото: @annasedokova
Блогер Лена Миро высказала свое мнение о российской певице Анне Седоковой. Она прокомментировала ее публикации в Instagram-аккаунте.
По мнению Миро, время, когда Седокова была звездой и всем нравилась, давно прошло. Приличному мужчине такая женщина не нужна.
"Рыженькой лапушки из «Виа Гры» больше нет. Тяжелая, жалкая баба пришла ей на смену. Очень вязкая. Очень скучная. Очень тупая".
Блогер написала, что певица строит из себя умную женщину, которая читает книги и разбирается в бизнесе и психологии.
"Толстожопая Нюрка решила схитрить: переквалифицироваться из красивых и сексуальных в умные и глубокие", — считает Миро..
Однако, по словам блогера, это не так. Кроме силикона, у Седоковой ничего нет.
"У тебя кроме квадратной, рыхлой ж**ы и венозного, силиконового вымени, и нет ничего… Приведи в порядок свою раскабаневшую тушу и попили в инсту сиськи и ж**у еще пару лет. Предварительно отфотошопив, конечно", — резюмировала Миро.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро осудила Алану Мамаеву.
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