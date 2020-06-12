«Кроме силиконового вымени, нет ничего»

По мнению Миро, время, когда Седокова была звездой и всем нравилась, давно прошло. Приличному мужчине такая женщина не нужна.

"Рыженькой лапушки из «Виа Гры» больше нет. Тяжелая, жалкая баба пришла ей на смену. Очень вязкая. Очень скучная. Очень тупая".

Блогер написала, что певица строит из себя умную женщину, которая читает книги и разбирается в бизнесе и психологии.

"Толстожопая Нюрка решила схитрить: переквалифицироваться из красивых и сексуальных в умные и глубокие", — считает Миро..

Однако, по словам блогера, это не так. Кроме силикона, у Седоковой ничего нет.