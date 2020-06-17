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Названа привычка, благодаря которой россияне богатеют 

Мира Маркина 1 час назад
Названа привычка, из-за которой россияне богатеют
Фото: depositphotos.com
Россияне с более высоким уровнем дохода чаще демонстрируют желание сначала откладывать деньги, а потом тратить. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на аналитический центр НАФИ.
По данным исследования центра, существует связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. Доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, составляет 12% среди бедных и 28% среди тех, кто может позволить себе купить дачу, машину и квартиру. При этом процент тех, кто тратит деньги, а потом задумывается о накоплениях, также выше среди обеспеченных россиян.
Грамотное сберегательное поведение присуще только 18% граждан. Большая часть россиян поступает наоборот: 39% граждан сначала тратят деньги, а затем откладывают то, что осталось. 43% не откладывают средства и тратят сразу все, что зарабатывают.
На привычке копить деньги также отражается размер семьи. Чаще всего сначала откладывают часть дохода одинокие работающие пенсионеры (27%) и одинокие мужчины до 40 лет (25%). А вот полные семьи с одним ребенком или двумя детьми откладывают деньги не так часто: 19% и 20% соответственно. Реже остальных откладывают сбережения до начала трат одинокие женщины с одним ребенком — 15%.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как большие деньги делают звездных женщин одинокими.
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