Названы главные недостатки россиянок

Китайцы перечислили главные недостатки россиянок, из-за которых иностранцы боятся брать их в жены. Об этом говорится в статье китайского журналиста на портале Sohu.

По мнению автора материала, внешность русских женщин, которая привлекает мужчин по всему миру, — одно из самых загадочных явлений. Но вместе с тем журналист подчеркнул, что иностранцы редко берут в жены россиянок по "трем вполне реальным причинам".

Прежде всего, — это различия в менталитете и культуре. Вторая причина — дерзкий характер русских девушек. К примеру, по мнению китайца, россиянки слишком любят выпить, пытаясь таким образом продемонстрировать свою истинную натуру. И наконец, журналист уверен, что русские женщины недостаточно трудолюбивы, пренебрегают мелочами и не вкладывают душу в то, чем занимаются.

Вдобавок к этому китаец вспомнил миф, согласно которому русские женщины, выйдя замуж, перестают следить за собой и набирают вес. При этом автор статьи заверил читателей, что на самом деле это не так, и россиянки следят за фигурой.

В завершение статьи, китаец подчеркнул, что, выбирая супругу, нужно уделять больше внимания не ее внешности, а ее характеру.