Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайцы назвали главные недостатки русских женщин 

Мира Маркина 6 часов назад
Названы главные недостатки россиянок
Фото: depositphotos.com
Китайцы перечислили главные недостатки россиянок, из-за которых иностранцы боятся брать их в жены. Об этом говорится в статье китайского журналиста на портале Sohu.
По мнению автора материала, внешность русских женщин, которая привлекает мужчин по всему миру, — одно из самых загадочных явлений. Но вместе с тем журналист подчеркнул, что иностранцы редко берут в жены россиянок по "трем вполне реальным причинам".
Прежде всего, — это различия в менталитете и культуре. Вторая причина — дерзкий характер русских девушек. К примеру, по мнению китайца, россиянки слишком любят выпить, пытаясь таким образом продемонстрировать свою истинную натуру. И наконец, журналист уверен, что русские женщины недостаточно трудолюбивы, пренебрегают мелочами и не вкладывают душу в то, чем занимаются.
Вдобавок к этому китаец вспомнил миф, согласно которому русские женщины, выйдя замуж, перестают следить за собой и набирают вес. При этом автор статьи заверил читателей, что на самом деле это не так, и россиянки следят за фигурой.
В завершение статьи, китаец подчеркнул, что, выбирая супругу, нужно уделять больше внимания не ее внешности, а ее характеру.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы люди, которые лучше всего подходят в качестве партнеров.
Видео дня. Знаменитости, которых уже не узнать
Женский форум 27
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
10:24
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение