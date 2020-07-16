Почему комнаты ярости входят в моду 

Смотрите видео и узнайте, что такое комнаты ярости и почему они становятся популярными. Такие помещения уже давно вошли в моду на Западе, а сейчас они стали появляться у нас. В комнате ярости можно выместить гнев, например, разбить посуду, надавать пощёчин манекену, поколотить кулаками по стенам. Таким образом человек получает психологическую разгрузку, при этом никак не вредя окружающим. Чем ещё хороши комнаты ярости, расскажет ролик.