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Почему комнаты ярости входят в моду 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что такое комнаты ярости и почему они становятся популярными. Такие помещения уже давно вошли в моду на Западе, а сейчас они стали появляться у нас. В комнате ярости можно выместить гнев, например, разбить посуду, надавать пощёчин манекену, поколотить кулаками по стенам. Таким образом человек получает психологическую разгрузку, при этом никак не вредя окружающим. Чем ещё хороши комнаты ярости, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы признаки, выдающие умных людей.
Психология , Видео
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