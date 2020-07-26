Психолог посоветовала обманутым женам «снять корону»

Психолог Татьяна Власевская объяснила, как женщинам пережить измену в эфире Пятого канала.

По ее словам, паре в такой ситуации необходима пауза для того, чтобы осмыслить произошедшее. Впоследствии это может стать стимулом для кардинальных перемен в отношениях. Партнеры должны заново обдумать свое поведение и пережить измену вместе. При этом ситуацию необходимо решить без посторонних.

Татьяна заметила, что «все женщины — совершенные существа, королевы, и все они болезненно относятся к предательству и изменам». Поэтому женщине, которая столкнулась с изменой избранника, по словам психолога, нужно «снять корону и представить, что ты обычный человек».

Важно помнить, что людям свойственно делать ошибке. А женщина должна уделять внимание мужу даже в том случае, если времени не хватает. Однако Власевская подчеркнула, что женщине не стоит прощать измену из-за низкой самооценки.