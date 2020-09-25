Как наш мозг устраивает нам ловушки 

Смотрите видео и узнайте, как наш мозг может нас обманывать. Иногда людям кажется, что они отчётливо понять какие-то события, но в реальности с ними ничего подобного не происходило. В других случаях люди уверены, что видят тот или иной объект, но на самом деле такого объекта нет. Эти странности происходят не только с теми, у кого диагностированы психические отклонения, но и с самыми обычными здоровыми людьми. Всё дело в прихотях мозга, который устраивает нам ловушки.