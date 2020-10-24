Эксперт назвала признаки психологической усталости 

Семейный консультант и психолог Екатерина Есичева в эфире Пятого канала перечислила симптомы психологической усталости у женщин.
Во-первых, такие женщины просыпаются даже после длительного сна вялыми и в раздраженном настроении, которое окружающим кажется беспричинным.
«Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснет, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает», — подчернула Есичева,
Кроме того, на психологическое истощение указывает отсутствие всяких желаний.
Также очевидные признаки этого состояния — склонность к необъяснимой плаксивости, отказ от контактов с внешним миром, недостаточный аппетит. Все это сопровождается приступами головокружения и даже тошноты.
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