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Беременность

Эксперт назвала признаки психологической усталости 

Полина Алферова 6 часов назад
Эксперт назвала признаки психологической усталости
Фото: Pixabay
Семейный консультант и психолог Екатерина Есичева в эфире Пятого канала перечислила симптомы психологической усталости у женщин.
Во-первых, такие женщины просыпаются даже после длительного сна вялыми и в раздраженном настроении, которое окружающим кажется беспричинным.

«Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснет, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает», — подчернула Есичева,

Кроме того, на психологическое истощение указывает отсутствие всяких желаний.
Также очевидные признаки этого состояния — склонность к необъяснимой плаксивости, отказ от контактов с внешним миром, недостаточный аппетит. Все это сопровождается приступами головокружения и даже тошноты.
Ранее «Рамблер» писал, что вдова Круга сообщила о разводе с третьим мужем.
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