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Психолог назвала оптимальный возраст женщины для вступления в брак 

Мира Маркина 18 часов назад
Психолог назвала оптимальный возраст женщины для свадьбы
Фото: depositphotos.com
Семейный психолог Наталья Панфилова назвала оптимальный возраст женщины для вступления в брак. По мнению эксперта, торопиться выйти замуж не стоит, однако и затягивать со свадьбой не нужно.
До 25 лет женщине нужно получить образование и попробовать себя в профессии, а уже после этого расставлять приоритеты относительно карьеры и семьи:

«Дальше у нее происходит некое определение: она делает основной акцент на реализацию себя в социуме или же она решает, что для нее сейчас важно успеть родить здоровых детей, создать семью. Это наступает как раз в промежутке 25–27 лет. Это возраст некого определения, во что же ближайшие пять-семь лет будет вкладывать время и силы».

Панфилова подчеркнула, что к мужчинам эта рекомендация тоже относится, хотя в плане деторождения у них больше свободы:

"Могут плодиться до глубокой старости",

— посмеялась психолог в беседе с Life.

«Но стоит помнить, что психологический возраст может отличаться от паспортного и девушка в 35 лет, будучи даже высокой в социальном статусе, может быть достаточно инфантильной и искать для себя «папу». Психологическая зрелость может наступить и раньше. Многое зависит от того, чего хочет сама девушка»,

— заключила специалист.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Муцениеце рассказала о негативных последствиях брака с Прилучным.
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