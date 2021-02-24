Первенцы-дочери часто становятся причиной разводов 

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Эксперты утверждают, что супруги с первенцами-дочерьми чаще подают на развод. Об этом сообщает сайт «Мир новостей».

Дело в том, что у родителей дочерей интенсивнее происходят ссоры из-за воспитания. Например, из-за внешнего вида и круга ее общения.

В Нидерландах к моменту совершеннолетия дочери разводятся 20,48% пар. В случае с сыновьями показатель оказался на уровне 20,12%.

Также исследователи установили, что если отец ребенка рос вместе с сестрой, риск разводов пар с первенцами-дочерьми снижается.