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Первенцы-дочери часто становятся причиной разводов 

Мария Грибова 15 часов назад
Первенцы-дочери часто становятся причиной разводов
Фото: depositphotos.com
Эксперты утверждают, что супруги с первенцами-дочерьми чаще подают на развод. Об этом сообщает сайт «Мир новостей».
Дело в том, что у родителей дочерей интенсивнее происходят ссоры из-за воспитания. Например, из-за внешнего вида и круга ее общения.
В Нидерландах к моменту совершеннолетия дочери разводятся 20,48% пар. В случае с сыновьями показатель оказался на уровне 20,12%.
Также исследователи установили, что если отец ребенка рос вместе с сестрой, риск разводов пар с первенцами-дочерьми снижается.
Ранее «Рамблер» писал о том, что употребление орехов спасает от преждевременной смерти.
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