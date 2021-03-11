Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

7 главных признаков сильной личности

Стелла Шмель
40 минут назад
Далеко не всегда выходит делать лишь то, что хочется. Иногда приходится переступать через себя и заниматься рутинными делами через "не хочу". Но как быть, если рутины в буднях стало слишком много, а хочется, чтобы каждый день приносил радость? Психологи утверждают, что реальность может подстраиваться под наши желания, а мы - можем менять реальность под себя, если мы достаточно понимаем свои истинные желания. А свои настоящие желания могут понять и принять только психологически устойчивые личности, которые готовы в любой ситуации нести ответственность за сделанный выбор.
В ролике вы узнаете о семи главных признаках сильного духом человека.
Психология,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители