7 главных признаков сильной личности

Далеко не всегда выходит делать лишь то, что хочется. Иногда приходится переступать через себя и заниматься рутинными делами через "не хочу". Но как быть, если рутины в буднях стало слишком много, а хочется, чтобы каждый день приносил радость? Психологи утверждают, что реальность может подстраиваться под наши желания, а мы - можем менять реальность под себя, если мы достаточно понимаем свои истинные желания. А свои настоящие желания могут понять и принять только психологически устойчивые личности, которые готовы в любой ситуации нести ответственность за сделанный выбор.