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Жена разоблачила неверного мужа и назвала способы раскрыть измену 

Мира Маркина 9 часов назад
Жена разоблачила неверного мужа и назвала способы раскрыть измену
Фото: depositphotos.com
Пользовательница TikTok по имени Кэти (justkatie87) рассказала, как разоблачила мужа, который, по ее мнению, под предлогом занятий спортом изменял ей с другой. Своей историей девушка поделилась в социальной сети.
По словам Кэти, все началось с того, что супруг стал позже возвращаться домой, ссылаясь на тренировки в спортзале. В один из таких дней жена решила достать из сумки спортивные вещи мужа и нашла на брюках длинный темный волос. При этом сама Кэти блондинка. На видео она показала, как находка отличается от ее собственных волос.
Женщина решила, что раскрыла измену еще и потому, что в последнее время муж заметно охладел к ней. Кроме того, до встречи с ней супруг изменял своей бывшей партнерше. Проанализировав свой опыт, Кэти назвала четыре признака, которые помогут распознать измену.
Помимо внезапных занятий спортом, следует выяснить, не сменил ли возлюбленный пароль на телефоне. Кроме того, об интрижке говорит тот факт, что мужчина стал гораздо лучше выглядеть в рабочие часы. И наконец, на измену нередко указывает холодность партнера.
Видео с разоблачением мужчины собрало больше миллиона просмотров в TikTok. В комментариях к посту Кэти посоветовали не разрывать отношения с мужем, пока у нее не будет собственных сбережений. Чтобы понять, действительно ли супруг изменяет, девушке рекомендовали оставить свои Apple Watch на заднем сидении его машины и отследить их местоположение.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему супруги изменяют друг другу.
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