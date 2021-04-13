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Психолог рассказал, что мешает людям разбогатеть

Мария Грибова
7 часов назад
Психолог Дмитрий Синарев рассказал, что состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества. Этим он поделился в беседе с агентством «Прайм».
Психолог рассказал, что мешает людям разбогатеть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее»,
— отметил эксперт.
По его словам, есть такая категория людей, как «диванные завистники», которые никогда не переходят от слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции.
«Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным»,
— добавил Синарев.
Психология,
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