Эксперты рассказали, почему чешется левая рука

В беседе с 5-tv.ru эксперты рассказали, о каких приметах говорит зуд в той или иной части тела.

Самая распространенная примета – зуд левой руки. Считается, что она чешется к деньгам. В свою очередь, зуд правой руки говорит о встрече. Кроме того, это может указывать на то, что в скором времени близкие попросят о помощи.

Значение примет, связанных с зудом в глазах, определяется по дням недели. Так, зудящий правый глаз в понедельник говорит о переменах к лучшему, а левый – о ссорах.