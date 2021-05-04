Эксперты рассказали, почему чешется левая рука

В беседе с 5-tv.ru
эксперты рассказали, о каких приметах говорит зуд в той или иной части тела.
Самая распространенная примета – зуд левой руки. Считается, что она чешется к деньгам. В свою очередь, зуд правой руки говорит о встрече. Кроме того, это может указывать на то, что в скором времени близкие попросят о помощи.
Значение примет, связанных с зудом в глазах, определяется по дням недели. Так, зудящий правый глаз в понедельник говорит о переменах к лучшему, а левый – о ссорах.
Чешущийся правый глаз во вторник предупреждает о слезах. Если во вторник чешется левый глаз, это может свидетельствовать о трудностях в общении с людьми из-за непонимания и даже лжи.