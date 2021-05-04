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Эксперты рассказали, почему чешется левая рука

Мира Маркина
12 часов назад
В беседе с 5-tv.ru эксперты рассказали, о каких приметах говорит зуд в той или иной части тела.
Эксперты рассказали, почему чешется левая рука
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Самая распространенная примета – зуд левой руки. Считается, что она чешется к деньгам. В свою очередь, зуд правой руки говорит о встрече. Кроме того, это может указывать на то, что в скором времени близкие попросят о помощи.
Значение примет, связанных с зудом в глазах, определяется по дням недели. Так, зудящий правый глаз в понедельник говорит о переменах к лучшему, а левый – о ссорах.
Чешущийся правый глаз во вторник предупреждает о слезах. Если во вторник чешется левый глаз, это может свидетельствовать о трудностях в общении с людьми из-за непонимания и даже лжи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвала омолаживающие продукты питания.
Психология,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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