"Мне 53, а кажется, что я уже древний старик"

Сегодня мы поговорим о ролях в семейной системе и о том, к чему может привести их неправильное распределение.

Любая семья — это сложная система взаимоотношений между всеми участниками, они могут быть более личностными, основанными на искренних чувствах, или же более формальными, обусловленными какими-то обязательствами.

При этом за каждым членом семьи закреплены определенные устойчивые роли, которые позволяют системе функционировать без сбоев — родителя, хозяйки, мужа и так далее.

Однако в огромном количестве случаев мы берем на себя чужую роль, потому что нам предлагают, потому что больше некому, и если не я, то кто. Берем и начинаем ее тащить. Закономерно, что в большинстве случаев такие деформации рано или поздно приводят к кризисам больших или меньших масштабов, и система разрушается.

Что мы обсуждаем

"Работаю с 18 лет, «вышку» получал заочно, тратить пять лет было просто некогда — родители сами всю жизнь бедствовали, им надо было еще мою младшую сестру поднимать, она поздний ребенок, на 10 лет меня младше...

Меня воспитывали так, что я опора семьи, родители постоянно твердили, что если с ними что-то случится, то я должен позаботиться о сестре."

Парень работал, чтобы обеспечить себя и всю семью. Позже сестра вышла замуж, родила ребенка и развелась. Тогда вся семья стала помогать девушке. Отец устроился на вторую работу, мать начала сидеть с внуком, пока сестра вышла на работу. Позже на нашего героя легла обязанность "поднимать" племянника.

Прошли годы, племянника и своих детей герой "поднял". Но теперь, когда умер отец, мать осталась одна и просит сына забрать ее к себе. Теперь герой переживает, что мать не будет ладить с его женой, да и "метров не хватает". Кроме того, он один буквально "тащит" всю семью, потому как у него еще две дочери. Одна пока не работает, а вторая с маленьким ребенком ждет развода.

"Так что получается работаю один я, ни на что не хватает — матери, дочке, жене, всем дай, хорошо хоть сестра теперь сама справляется.

В следующем году мне 53, а кажется уже все сто и я древний старик. Нет ни желаний, ни целей, работа давно не радует, но уходить нельзя — в моем возрасте равную мне уже не найти, семья останется без денег. Жена весь день как белка в колесе, то с внуком, то пытается младшую дочь вразумить, ей не до меня, живем как соседи.".

Сейчас у мужчины на работе появилась новая сотрудница, общаясь с которой он отдыхает.

"Она не модель и даже не молодая, всего на пару лет младше жены, но легкая, ничем не грузит. Задумался о разводе, не из-за нее, просто хочется отдохнуть от всего этого".

Коротко о главном

04:15 У героя сформировался запрос на выход. Скорее всего, он бежит не от жены, а бессознательно хочет выйти из разрушающего круга.

05:05 Избегающее поведение как формат взаимодействия с реальностью. Почему сформировался такой "клубок".

05:35 У героя нет баланса "беру — отдаю". Он много дает и почти ничего не получает взамен.

05:50 Состояние вечно отдающего приводит к истощению, субдепрессии.

06:00 Чем различается помощь и "спасательство"? "Спасатель" отдает из дефицита, а помощь получают от человека, у которого у избыток ресурса.

07:00 Характеристики героя. Почему у него сформировался запрос на выход. Мужчина существует как обеспечивающая функция. Этот паттерн исходит из того, что мальчику с детства навязали роль старшего.

08:00 Подмена ролей. Еще подростком герой стал "мужем" для матери и "отцом" для сестры. Он вырос в роли вечно обеспечивающего и перенес ее в свою семью.

08:40 От чего бежит герой? Не от семьи, а от функции "обеспечителя". Ему неоткуда отдавать.

09:30 Мужчина хочет ощутить себя ребенком, за которого многое делает мама. Он ищет эту "хорошую маму" в женщинах.

10:30 Всем удобно, когда он всех обеспечивает.

11:20 Мы видим "недорощенную взрослую часть". Это возникает из смешанной семейной системы. Восточная и западная семейные системы.

11:40 Западная система более прогрессивная и предполагает каждого человека отдельной самостоятельной личностью. Семьей считается только муж и жена. Дети растут в семье, а затем выходят из нее и создают свои автономные семьи. Здесь нет иерархии, а есть равноправие и правильные границы.

12:20 Восточная семейная система выглядит как иерархичная коммуна. Чем старше, тем главнее.

13:30 Семья героя смешанная. В России у многих семей такая проблема. С одной стороны, детям говорят, что они уже взрослые и должны сами себя обеспечивать, а с другой говорят, что они должны помогать родителям.

14:50 Откуда берется избегающее поведение. Он не решает ситуации, а просто пытается помогать. Его останавливает страх, чувство вины, стресс. Из-за этого тревога нарастает. Герой должен пойти в свои страхи.

16:00 Что делать герою? Надо понять, что у родителей должна быть не "берущая" функция, а "дающая". Помогать своей маме он не обязан, это его добрая воля. Он может помогать из "избытка".

19:00 Что делать с дочерями? Очень много неправильных установок, надо их прорабатывать. Девушки должны жить взрослой самостоятельной жизнью.

20:30 Избегающие мужчины.

21:00 Почему он чувствует себя стариком? Герой слишком быстро прошел все роли, от сына до мужа и родителя. Сейчас он родитель для всех, даже для своей матери.

21:50 Муж с женой не поработали на сохранение базового ресурса для своей собственной семьи. Ресурс — это энергия, деньги, нормальное эмоциональное состояние и комфортная жизнь. В семье нет избытка. Сначала мы помогаем своей семье, а потом другим.

23:30 Герой не умеет затрагивать в диалогах неудобные темы и простраивать границы с мамой, женой и детьми. Ему нужно вынести на обсуждение все острые вещи.

26:00 Пока герой пытался помочь всем, в его личной семье возникли большие проблемы.

26:00 Нова женщина в его жизни показывает дефицит в его отношениях.

27:15 Герою нужно, чтобы послушали, что ему нужно. Это делает новая женщина.

27:35 План действий для героя:

- Сесть вместе с женой и обговорить финансовый бюджет. Обсудить сколько им нужно для нормальной жизни, договориться, сколько они могут тратить на внешнюю помощь;

- Признать, что он слишком много на себя взял. "Сдать" лишние обязанности.

31:15 Что было бы, если бы у героя были не дочери, а сыновья.

33:00 В результате у них начнут накапливаться ресурсы.

34:50 Принцип разумной достаточности.

36:33 Как понять, свои ли мы роли выполняем в семье? Проанализировать отношения. Кто отдает ресурсы, а кто берет. Отдавать должны родители, а брать — дети. Понять, почему у вас нет сил, что забирает у вас больше всего ресурса.

37:50 С родителями нужно пройти сепарацию.

38:50 Не надо быть "женами" и "мужьями" для кого-то из родителей. Нельзя быть "родителем" для своих родителей.

39:00 Любой взрослый человек должен быть взрослым, жить самостоятельно и без чьей-либо помощи. Если этого не происходит, значит что-то пошло не так.

41:00 Пересмотрите все свои контакты. Если в каком-то контакте, растрачиваетесь только вы, значит что-то пошло не так. Это надо пересмотреть и перестать выбрасывать энергию в одностороннем порядке.

42:00 Своих взрослых детей надо поддерживать, но не создавать им "тепличные" условия, чтобы мотивировать на работу и самостоятельность.

44:15 Нет канализации агрессии. Каждый хочет, чтобы выслушали его. Но сначала надо освободить свой психологический контейнер от негатива и только потом слушать другого человека.