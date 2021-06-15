"Или в психушку, или убьем": как отстоять границы

Психологи зачастую слышат от своих клиентов истории о "личных границах". Это модное выражение прилетает отовсюду, но мало кто знает, что такое личные границы на самом деле.

Стоит понять, какие убеждения мешают нам простраивать эти самые границы? Как это проявляется в повседневной жизни и почему мы теряем огромное количество возможностей?

Сегодня с нами клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс, и вместе мы попробуем разобраться в теме границ на примере письма одной из наших подписчиц.

Что мы обсуждаем

Наша героиня считает, что вся ее жизнь проходит "из абьюза в абьюз". Женщина поделилась тем, что слишком часто жила в депрессиях, а сейчас у нее нет личной жизни и друзей почти не осталось.

"Я была обычным ребёнком у родителей, меня отправили жить к тёте на год и на три года к бабушке (на время учебы в колледже). Был тотальный контроль со стороны тёти и бабушки — единственные в семье, с кем я всё время испытывала страх и напряжение (с родителями такого не было).

Сепарироваться не получилось изначально. Отправили замуж сразу после колледжа — исполнилось 19 через месяц после свадьбы. "В общаге жить не сможешь, в универ вряд ли поступишь, еще и работать надо, заработать на жизнь не сможешь, к родителям не имеет смысла возвращаться им надо растить младшую сестру — иди замуж, пока берут". 7 лет была замужем с холодным мужем (мать у него абьюзер)."

Дальше все было еще сложнее. После развода с мужем, девушка переехала в Питер к брату.

"Всё стало совсем плохо в отношениях с родными после того, как попыталась безуспешно и коряво обозначить границы — закончилось скандалом на пустом месте с тётей и дядей. В работе всё шло коряво: 5 лет под руководством директора-психопата.

Когда наконец нашла нормальную работу, там уже и здоровье было рухнувшее: заработала тиннитус (я еще и глуховата с 3-х лет) и панические атаки начались...

Когда у меня стало со здоровьем совсем плохо, сестра предложила переехать к ним с бабушкой. Это было тотальной ошибкой. С утра до вечера придирки и вопли: бабушка и сестра орали на меня, друг на друга, на моего племянника — сына сестры, муж сестры приезжал только по выходным — иногда тоже скандалили и дрались между собой. Я сбежала через три месяца после того, как бабушка с сестрой отлупили пару раз за пустяк. Сестра угрожала убить, бабушка угрожала забрать долю маминой квартиры — мол или в психушку тебя сдадим, или убьем...".

Сейчас она полностью оборвала контакты с родными.

"Снимаю комнату, на долю квартиры даже не пытаюсь претендовать, все ещё живу в том же городе с роднёй. Работаю на низкооплачиваемой работе у директора-абьюзера, соседка в коммунальной квартире пьёт и просто прохода не даёт, ищет на ком сорваться. Каждый день — борьба за здоровье и со стрессами. Чувствую себя неспособной найти нормальную работу, всегда страх пробовать что-то новое — опять будут домогаться, орать, нарушать границы. Все время собираю вокруг себя таких людей, которые принимают меня за слабую и начинают проверять на прочность, как в стае. Не знаю, как выйти из этого круга." — признается героиня.

Коротко о главном

04:00 В подобных ситуациях первым делом стоит изменить свое психоэмоциональное состояние.

05:00 Главное для героини — научиться по-другому эмоционировать, когда ее границы нарушают.

При этом в ее словах есть неправильные формулировки и мысли, которые портят ей жизнь:

"Вроде все лайтово";

"Особо никто не бил...";

"В абьюзивных отношениях не состою";

"Сепарироваться не получилось совсем".

10:25 Подвергать сомнению то, что говорят даже очень близкие люди. Задавайте вопросы: "Зачем и почему?". Это "ставит на место" манипуляторов.

11:30 Героиня позволяла всем собой манипулировать.

12:40 Почему она позволяла это делать? Скорее всего, родители воспитали ее так, что, если человек тебе что-то сделать, то ты ему чем-то обязан.

14:20 К тем, кто нам помогает, следует относиться с благодарностью, но заниматься из-этого самопожертвованием не стоит.

19:40 У героини есть неправильное убеждение "избегать конфликты любой ценой". Запрещать себе конфликты нельзя, потому что они будут болезненными. Стоит понять, что конфликты — это нормальная часть жизни.

23:00 Чтобы работать с этими неправильными установками, нужно взять лист бумаги и написать, что такое правда и ложь. Пишем на листе фразы "конфликтов в моей жизни быть не должно" и " в моей жизни могут быть конфликты". Дальше стоит понять, что первая цитата неправдива, а вторая близка к правде. На самом деле стоит понять, что в конфликтах нет ничего преступного.

28:15 Почему один человек может спокойно конфликтовать, а другой излишне нервничает. Первый разрешает себе конфликтовать, понимает, что это нормально. Конфликт нужно рассматривать как норму и инструмент для достижения успеха.

30:50 Героине стоит снизить уровень боли. В стрессе мы устаем гораздо сильнее. Почему так происходит?

33:15 Как героиня обесценивает все. Ей следует отказаться от ошибочных суждений и понять, что она не никчемная. Понять, что она не плохая и не дура.

38:20 План действий для героини:

- Успокоиться и дать себе время на изменения.

- Разрешить себе быть неудобной и неуспешной

41:00 Гармоничные личности растут, когда родители дают и ограничивающую любовь, и дающую. Задача родителей — дать ребенку оба вида любви.

42:30 Как проверить, все ли у вас нормально с границами? Если нет повторяющейся боли, то все в порядке.

44:00 Всякое суждение надо проверять с помощью игры "правда или ложь".

48:10 Не стоит вопрос личных границ раздувать до вселенского масштаба. Ваши границы могут нарушать, просто не бойтесь давать сдачу.