"Все мужчины хотели переехать ко мне"

В последнее время мы так часто слышим о феминизме, что уже перестали понимать, что же это такое. На самом деле, вопросы феминизма возникают во многих российских семьях.

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Женщины пытаются по-новому сформулировать свои роли, а мужчины не хотят этого принимать. Внутрисемейные отношения усложняются, а разобраться в них без потерь удается не каждой паре.

При этом, чем свободнее и сильнее чувствуют себя современные женщины, тем больше диких установок выявляется в привычных моделях внутрисемейных отношений.

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse , Леонидом и Екатериной, мы разберем историю нашей подписчицы и на конкретном примере увидим, как попадают в такие ловушки и как из них выбираться.

Что мы обсуждаем

Наша героиня в своей истории рассказала , что до замужества жила яркой насыщенной жизнью с увлечениями, интересами и хобби. Мужа она встретила в "тусовке" и, казалось бы, разделяла его стиль жизни. Возлюбленные обговаривали, что девушка не собирается уделять много времени домашним хлопотам.

Однако после свадьбы и некоторого времени в браке ситуация изменилась. Выяснилось, что быт они ведут по-разному. Проблемы были с мытьем посуды и другими домашними делами:

"Готовить я в принципе не очень люблю, мне не нужно чего-то особенного, чтобы поесть, мне хватит салата, сосисок, пары бутербродов или даже пельменей. И я не вижу в этом проблемы. Зато муж видел. Незаметно выяснилось, что он хочет каждый день есть что-то свежее и разное...

Так оказывается было заведено у его мамы. Правда, его мама рано стала домохозяйкой, а я работала, но эту разницу он почему-то не видел. Ведь я прихожу раньше, значит есть время. Ну да, на что еще мне его потратить, как не на готовку! Нет, иногда у меня было вдохновение что-то сделать. Но не каждый же день...", — рассказывает героиня.

На третий год брака девушка поняла внезапно, что уже несколько месяцев не может прочитать роман, который обычно проглатывала за пару недель:

"Поняла, что мне постоянно приходится выбирать между велосипедом и ужином, между уборкой и новой компьютерной игрушкой, между посудой и фильмом. А еще я никак не могла понять, почему взрослый умный человек не способен сам кинуть свои вещи в стиральную машинку. И это при том, что я не заставляла его прибивать полки, чинить краны и передвигать мебель...".

Взрыв произошел, когда она решила после работы покататься на роликах, а не идти домой:

"Муж позвонил мне злой, кричал, спрашивал, почему меня нет дома, а на столе нет еды, и что я вообще себе думаю. Я развелась с легким сердцем и решила, что замужество — это явно не мое."

При этом героиня и дальше сталкивалась с подобной проблемой:

"После развода было несколько попыток, но все заканчивалось одним и тем же — все мужчины хотели переехать ко мне и рассчитывали, что я начну возиться с кухней и наглаживать рубашки. И это при том, что я честно сразу говорила, что меня такая рутина не привлекает и тем более никого не приглашала к себе.

Причем на первый взгляд, это были мужчины с современными взглядами. «Тебе просто не нужны отношения», — говорили они. Нет, мне нужны отношения, но почему все отношения сводятся к разбору носков в корзине? ".

Коротко о главном

5:10 Героиня — жертва. Муж — абьюзер. Типы абьюзеров. Неглектор не оказывает помощи, когда это требуется

7:20 Такие люди обладают садистскими наклонностями и ведут тебя так из-за стремления оказать свою доминантность.

9:00 Мужчина здесь неглектор и нарцисс, ищущий образ своей мамы.

10:00 Героиня — девушка, с четкими границами. Пытасл договориться "на берегу", но нарциссам в принципе не важно, что говорит им партнер.

10:30 Муж героиню не любил, а нашел "пластилин", из которого хотел лепить что-то свое. Для этого он пытался использовать манипуляции

11:40 Скорее всего, героиня выбирает таких мужчин, потому что ищет образ своего отца. Она еще не прошла сепарацию с папой и ищет партнера по его подобию. В ее семье была именно такая модель отношений, которую транслировал ее экс-супруг.

13:20 Такое случается, потому, что ребенок идеализирует отца, помня только, как он относился к ним. А надо обращать внимание на то, как отец относился к матери.

14:00 Героиня подсознательно идет по сценарию мамы, но прислушивается к себе и понимает, что как мама она жить не хочет.

15:00 Героине надо пройти сепарацию с родителями и не наделять их сверхценностью, а понять, что они просто взрослые люди.

17:00 Представления о родителях формируются в детстве, и с того момента никогда не пересматриваются.

18:00 Девочки действуют по двум сценариям. Либо "как мама", либо полностью отрицает модель жизни матери.

19:00 С нормальным партнером можно разделить обязанности так, чтобы они никого не напрягали.

20:00 Героиня отрицает образ мамы, как домохозяйки, о подсознательно демонстрирует паттерны ее поведения. Это происходит, пока человек не проходит сепарацию.

27:00 Обусловлен ли патриархат психологически? Есть период, когда женщина выполняет свои биологические функции (беременность, кормление грудью), а мужчина в этот момент берет на себя внешние функции.

32:00 Повзрослевший мужчина, который любит, не будет ставить женщину в тяжелые условия, а попытается помочь и снять с нее нагрузку.

33:00 Но "инфантилы" не могут отдавать и ведут себя, как дети.

36:50 Почему женщины уже давно работают наравне с мужчинами, но модель "женщина-кухня" все равно живет. Воспитание, послевоенный дефицит мужчин, стереотипы, СМИ, радио, реклама. Все демонстрирует мужчин, как доминантов.

40:00 Феминизм про равенство. А любой фанатизм дискредитирует идею. Сейчас мы в переходном периоде и патриархальная система не перестроена.

44:00 Общественное мнение меняется, когда в обществе становится больше тех, кого это мнение не волнует.

45:00 Чем тверже стержень человека, тем меньше он зависит от социума.

48:00 Почему Запад более продвинут, чем Россия.

49:00 Правильный отец должен быть вовлечен в семью, брать на себя половину обязанностей, договариваться и показывать ребенку, какая должна быть семья. Тогда следующее поколение будет без патриархальных перекосов.

50:00 Если родители демонстрируют детям, что у них есть свобода выбора, но, при этом, чувство ответственности и чувства равенства, то дети вырастают с такими же установками.

51:30 Женщина, которая уже приучила своих домочадцев, к тому что весь быт на ней, может просто объяснить, что ее такой вариант не устраивает. Эмпатичный мужчина поймет.

55:00 Мужчины в России "избалованы", потому что женщина растет в конкурентной среде, где за мужчину надо держаться. Если женщины начнут себя уважать, ситуация исправится. Уважайте себя и вовремя говорите: "со мной так нельзя". Когда вам некомфортно, остановитесь и подумайте, где ваши границы нарушены.

56:00 Психика не имеет гендера. Поэтому ценность личности не зависит от пола.

57:20 Правильно выходить из отношений, выбирая себя. Нужно позволять себе ошибаться и разрешить себе менять партнера, если он вас не устраивает.