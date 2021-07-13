Боссинг: что делать, если вам не повезло с начальником

Иногда наше душевное спокойствие зависит не от "личных дел", а от ситуации на работе. Зачастую причиной реальных психологических травм становятся начальники — проблемы с ними не оставляют нас, давят на мозг, портят выходные и не дают спокойно жить.

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Все дело в том, что некоторые начальники обращаются с подчиненными так, что это больше похоже на общение с рабом — личные границы никак не соблюдаются. Поэтому, важно понимать, что такое вертикальный абьюз на работе, и как минимизировать риски, не поддаваясь на провокации.

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse , Леонидом и Екатериной, мы разберем историю нашего героя и разберемся, как реагировать на боссинг, травлю в коллективе, психологическое насилие от начальника и другие проблемы на работе.

Что мы обсуждаем

История нашего читателя касается "безумного" начальника, который, будучи "большим человеком", ощущает свою власть сполна и пользуется ею, как ему вздумается.

"Подчиненные для него — расходный материал, терпят унижения, но держатся из-за зарплат. Он может легко выдернуть меня из отпуска и поставить дату переговоров с важным клиентом или заставить ходить в офис с температурой....

Босс часто ругается матом, песочит на совещании при всех, сам при этом может уйти в запой. Может себе позволить, а мы батрачим, повышая свои KPI. Мне кажется, я бы мог сказать, что у него биполярное расстройство, но я не психиатр. Дело в том, что его комментарии уж очень сильно завязаны на настроении, поэтому мы в прямом смысле работаем на минном поле. День — нормально, день — сущий ад...", — рассказывает он.

Как результат, постоянно измученный мужчина, приходящий домой к жене в декрете. Бросить работу ему не представляется возможным, но с каждым днем жизнь становится невыносимее.

"Понимаете, я несу не себе огромную ответственность, а сам готов лезть в петлю. Да, из-за начальника готов лезть в петлю, но я же мужик!

Вы скажете, что я слабый, но я не могу бросить семью. Горбачусь из последних сил...", — признается он.

Коротко о главном

02:30 "Боссинг" — вертикальный абьюз на работе. Отличия абьюза от конфликта. Цель конфликта — поиск правды.

03:30 Боссинг предполагает пользование служебным положением, "патриархат", травля, самоутверждение за счет других.

04:30 Жертвы боссинга и психологического насилия на работе никогда не знают, когда начнется травля.

05:50 Вертикальным абьюзом занимаются психопаты. Люди без чувства вины, эмпатии, стыда.

07:20 Какие отношения могут быть на работе между коллегами.

08:40 Правильный современный подход — все люди равны.

11:50 Важно расставлять границы "на берегу" и задуматься, если начальник на стадии собеседования ведет себя, как авторитарный лидер. На что обратить внимание при устройстве на работу.

15:50 Верные признаки боссинга — постоянная неконструктивная критика, переход на личности.

17:20 Избежать абьюза на работе можно расставляя свои границы. Задавайте вопросы: что вас не устраивает в моей работе, что мне изменить, какие рабочие обязанности я не выполнил.

17:40. Инструкция при боссинге: четко следовать должностным инструкциям, быть профессионально нейтральным, не показывать личные семейные данные.

19:30 Как остановить босса-абьюзера. Говорите, что с вами разговаривать так не стоит.

24:00 Разбор истории героя.

27:00 Что может сделать жена мужчины, которого абьюзят на работе.

31:30 Агрессия героя уходит внутрь. Начинается аутоагрессинг.

35:00 Выдержка, умение распознавать манипуляции, понимать, где вы начинаете оправдываться. Запрашивайте факты и не позволяйте собой манипулировать.

38:15 Выход есть всегда, однако стоит правильно оценить риски.

39:00 Горизонтальный абьюз и травля в коллективе.

42:00 Дисбаланс в жизни героя. Минусовый ресурс говорит о том, что надо срочно все пересматривать.

46:00 Что делать, если начальник не абьюзер, но хам.

47:50 Если начальник не эмпат, то проблемы возникают всегда. Только психопаты могут "идти по головам", рассматривая людей как расходный материал. Важно понимать, объективна ли претензия начальника.

51:00 Будьте добросовестным и профессиональным сотрудником.

52:00 В России 5-20% начальников можно назвать абьюзером. Получается, большинство боссов нормальные, поэтому надо понимать, что от боссинга можно уйти, просто уволившись.

53:00 Начальник-абьюзер может напоминать вам члена семьи, который вел себя с вами подобным образом. Возможно вы сами стремитесь найти контролирующий субъект.

55:00 Берите ответственность, исправляйте ситуацию, берегите ресурсы, учитывая риски.

1:00 У психики нет гендера и мужчины также могут переживать проблемы и обращаться за помощью.

1:02 В идеале начальник соблюдает границы, высказывает только профессиональные претензии, критикует экологично и конструктивно, соблюдает регламент.

1:04 Можно ли дружить на работе. На работе это не рекомендуется, особенно "по вертикали".