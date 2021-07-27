Скорее всего хоть раз в жизни каждого человека пугали новости о маньяках, изнасилованиях и домогательствах. Однако некоторые люди страдают от агрофобии — боязни сексуальных домогательств.

Кто-то живет с этим страхом постоянно, а у других он проявляется только в каких-то конкретных ситуациях, например, при напоминании о травматическом событии из прошлого, которое и способствовало развитию фобии. Чаще всего триггером аграфобии становятся пережитые в прошлом эпизоды насилия. Многие об этих ситуациях никому не рассказывают и годами переживают свой страх. Эти люди живут в состоянии постоянной тревоги, страдает качество их жизни, функциональность, потому что они вынуждены отказываться от ситуаций, которые кажутся потенциально опасными.

Масштабы проблемы сексуального насилия показало появившееся несколько лет назад движение "metoo", в рамках которого женщины делятся историями о пережитом насилии.

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы разобрали историю нашей героини, которая живет в постоянном страхе и тревоге, несмотря на то, что в жизни у нее все хорошо. Специалисты объяснят, как формируется агрофобия и развиваются подобные страхи, и как уберечь ребенка от подобных проблем.

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Что мы обсуждаем

У нашей героини была замечательная, любящая семья, но это не уберегло ее от неприятной ситуации, оставившей свой след на ее психике:

"Мне было девять и я гуляла у своего дома. На улице было достаточно много народу, лето, поэтому несмотря на вечернее время, было еще очень светло. Среди неспешно прогуливающихся людей я и увидела его. Непримечательный внешне мужчина шел точно мне навстречу. Руки в карманах достаточно длинного пальто, одетого откровенно не в сезон. Классические брюки и туфли.

В совершенно обычном образе выбивалась одна деталь — его ширинка была расстегнута, а через нее было просунуто то, чем его наградила природа. На лице при этом он сохранял беспечное выражение, а когда он поравнялся со мной, я молча дала деру. Прибежала домой и затем наблюдала за ним из окна квартиры — он сделал несколько кругов у дома и ушел, как ни в чем не бывало. Я так и не рассказала родителям об этой истории, причем до сих пор не могу назвать причину, по которой умолчала тогда."

В 14 лет девочка узнала, что в областной электричке была жестоко убита ученица ее школы. Перед смертью над ней надругались, а тело выбросили из вагона прямо на пути.

Затем девушка купила складной ножик и стала интересоваться приемами самозащиты. Спустя годы героиня стала работать редактором новостей в отделе происшествий и ежедневно писала новости об изнасилованиях и убийствах.

"Мой страх снова начал укрепляться, особенно на фоне поздних рабочих смен. Я заканчивала в 23 часа и мчалась домой бегом, с нервами, натянутыми как струна, заходила в дом и жала кнопку лифта, надеясь, что в этот момент в подъезд никто не зайдет."

Позже была еще одна неприятная ситуация. Героиня с подругой столкнулись с агрессивным мужчиной и помочь им не спешила даже полиция. Ситуация не закончилась плохо только потому, что на помощь девушкам успели придти друзья.

"Я сменила свой гардероб: короткие юбки, шорты, открытые платья и майки были безжалостно выброшены. Их место заняли мешковатые штаны и широкие безразмерные футболки.

Также я изменила график своей работы, чтобы раньше возвращаться домой.".

Страх со временем только увеличивался. На свидания с будущим мужем девушка ходила с кухонным ножом.

"За эти годы прибавился страх, что попади я в экстренную ситуацию, я могу превысить и уровень необходимой самообороны. В нашей стране я могу сесть за то, что защищаю себя, и мне страшно еще и от этой мысли.

Конечно, я не могу себя полностью обезопасить, но стараюсь избегать так называемых злачных мест, не возвращаюсь домой поздно, а если приходится, то меня встречает супруг. Но даже вызывая такси, я чувствую тревогу и пока поездка не завершится, всегда нахожусь в напряжении."

Последний случай заставил девушку задуматься о своем психологическом состоянии.

"На днях я вышла из квартиры и вызвала лифт. Когда открылись двери, я зашла, но за мной следом забежал мужчина и двери стали закрываться. В панике я начала выталкивать его из лифта и колотить по нему кулаками, думая, что он нападает. Оказалось, это был новый сосед, который недавно купил квартиру рядом с нами. А услышав, что лифт приехал на этаж, побежал, чтобы успеть в него заскочить.

После этого случая я поняла, что больше так не могу. В моей жизни ничего плохого не происходит, но уровень тревожности за то, что это может произойти, высок настолько, что я себя изморила этим. Нервы ни к черту, от окружающих я жду только подвоха или безразличия, перманентно нахожусь в состоянии готовности атаковать, а напряжение, которое я чувствую, когда оказываюсь наедине с незнакомыми людьми, съедает меня"

Коротко о главном

08:20 Что произошло с героиней? Травмирующее событие в детстве. Ошибка родителей заключается в том, что ребенок побоялся им это рассказать.

10:00 С детьми следует проговаривать подобные моменты.

12:00 Убийство девочки со школы стало триггером — страх объективизировался. Запустилась агрофобия. Как развиваются страхи.

14:00 Возможно, у героини сформировался запрос — она захотела "перепрожить" это, но с "правильным" исходом.

15:20 Почему дети не рассказывают о подобном родителям.

16:30 Травма комплекса. Ощущение небезопасности мира.

19:00 Страхи наслаиваются.

20:30 Девушка считает, что не имеет права себя защитить.

21:00 Правило "отвернись, убегай, расскажи".

22:00 Если бы она сказала родителям о ситуации в детстве, а они бы обратились в полицию. Тогда девочка поняла бы, что она защищена.

24:00 Дети, не рассказавшие о подобном родителям и те, кто не получил поддержку от них, проживают эту ситуацию годами.

25:00 Как вести себя родителям, если ребенок сталкивается с эксгибиционистом? Важно объяснить ребенку, что он должен пройти мимо такого человека, не подавая виду и сохраняя спокойствие. Самим надо быть спокойным, чтобы ребенок не перенял родительскую тревогу.

Далее наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка.

26:30 Столкновение с эксгибиционизмом до 12 лет приравнивается к изнасилованию в соответствии с уголовным кодексом РФ.

28:00 Фармакологические методы решения проблемы.

29:00 Психологический подход. Определить первопричину страха и найти пути решения проблемы вместе со специалистом.

30:00 Психокоррекция. Визуализируем ситуацию.

33:00 Если бы героиня видела ситуацию, в которой агрессор получил наказание, страх бы не сформировался. Стоит понаблюдать за статистикой положительных исходов.

34:00 Что еще может сделать героиня? Как перепроверить свой страх.

35:50 Как от такого страха спасает гипноз.

37:00 Как соединить психику с физикой и почему это помогает от фобии. Принятие контрастного душа, поход в бассейн, спорт, массаж, танцы. Прочувствовать связь с телом.

39:30 Как фобии поддаются коррекции. Какие бывают подходы.

41:20 Лайфхак: не хватает объятий от любимых — принимайте теплый душ.

41:30 Когда у героини сформировалась фобия.