"Пьяный ударил так, что упала на пол"

Активное обсуждение темы домашнего насилия началось всего несколько лет назад, и до сих пор трудно представить себе реальные масштабы домашнего насилия в России. По данным опросов, треть женщин в нашей стране сталкивались с насилием со стороны партнера, при этом нужно отметить, что, по статистике, именно женщины составляют 3/4 от всех жертв домашнего насилия.

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История домашнего насилия по продолжительности повторяет историю человечества, и только относительно недавно, буквально сто лет назад, в обществе стала распространяться революционная мысль, что, возможно, не стоит бить собственную жену, и даже, может быть, и детей. Но и сегодня, в XXI веке, за стенами квартир на самом деле происходят страшные вещи, и далеко не каждая жертва насилия в состоянии рассказать о нем, и, к сожалению, очень немногие из них находят силы вырваться из этого круга.

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse Леонидом и Екатериной, мы обсудим письмо нашей героини, которая попала в классический круг домашнего насилия, и попробуем понять, как ей изменить свою жизнь.

Что обсуждаем?

Героиня выпуска вышла замуж через несколько месяцев после знакомства. Все было нормально, пока у пары не родился ребенок:

"Мужа как подменили. Он стал чаще раздражаться, появились категоричные заявления, он начал повышать голос по любому поводу и без него, отчитывать меня за неубранный дом, неприготовленную еду, за то, что себя запустила".

Мужчина начал проявлять агрессию к жене, унижать и манипулировать деньгами. Случаи избиения участились:

"Он начал выпивать с коллегами после работы, приходить домой, распускать руки — поводом для тычка или удара может стать не только любое мое слово, но даже просто молчание. Его он воспринимает как игнор. Однажды пьяный ударил меня так, что я упала на пол. Утром сказал, что выпил и ничего не помнит".

При этом героиня в декрете, ухаживает за болезненным трехлетним ребенком и полностью зависит финансово от мужа-насильника. Родители девушку не поддерживают, и ей некуда уходить:

"Однажды после очередного скандала, когда он снова меня ударил, я не выдержала, позвонила матери, разрыдалась. А в ответ услышала, что я сама такого мужа выбрала и теперь это мои проблемы, нечего перекладывать ответственность на них".

Коротко о главном

1:20 История героини.

8:55 Кризисные центры для женщин. Что с ними не так?

11:20 К кому в первую очередь обратиться к женщине, если она стала жертвой домашнего насилия. Восстановление социальных связей.

15:10 Как возникает абьюз в отношениях. Изоляция жертвы.

16:40 Как может отреагировать муж-тиран на уход жены. Угрозы и преследования.

20:50 Что делать, если нет внутреннего ресурса уйти.

26:00 Можно ли навсегда избавиться от абьюзера. Манипуляции детьми и деньгами. Алименты.

30:10 Почему нельзя верить обещаниям домашних насильников.

33:50 Развод с психопатом. Как происходит процесс и почему лучше рассматривать дело без присутствия жертвы в суде.

37:15 Как правильно объяснить происходящее ребенку.

39:40 Почему женщинам стыдно говорить о насилии в семье и как перебороть этот стыд.

42:55 Статистика. Почему в России с домашним насилием сталкиваются чаще, чем на Западе, и почему насильники остаются безнаказанными. Законодательство других стран.

47:30 Контроль или забота. Как распознать психопата в начале отношений.

58:10 Итоги выпуска.

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