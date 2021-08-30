"Ничего не хочется": что делать, если все надоело

В последнее время все больше людей сталкиваются с ситуацией, когда посреди вполне благополучной, казалось бы, жизни они вдруг оказываются на дне. Эмоциональное истощение, отсутствие желания что-либо делать, отсутствие интереса к тому, что еще недавно казалось осмысленным и важным, - все это признаки выгорания.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse Леонидом и Екатериной, мы на примере письма нашей подписчицы обсудили, что делать, если в жизни выключили краски, почему это происходит и как вернуть себе радость.

Что обсуждаем?

Героиня выпуска считала, что у нее идеальная жизнь: любящий муж, хорошая карьера. Однако она перестала чувствовать себя счастливой:

"В последнее время внутри будто что-то перегорело, будто кто-то выключил внутренний свет. Ничего не нравится, ничего не хочется. Даже то, что раньше приносило радость и удовольствие, теперь не вызывает каких-то эмоций. Вообще никаких, и это очень страшно".

Женщине перестали доставлять удовольствие ее хобби, не хочется готовить, читать и ездить на отдых. Героине кажется, что ее жизнь скучная и лучше уже не будет:

"Мне скучно от всего, мне скучно жить. Ничего не радует вообще. Пустота ужаснейшая внутри. Лет в 20 было чувство, что вот, мир такой большой, а впереди столько возможностей... Сейчас как будто что-то перечеркнуло. Я знаю, что со мной не произойдет ничего уникального или интересного, что пик сил пройден. Впереди только беспросветная и скучная жизнь на работе, потом старость, дай бог. И от этого хочется плакать".

Коротко о главном

1:05 История героини.

05:00 Разбор психологов. Откуда берется чувство одиночества и заниженная самооценка.

10:00 С чего начинается выгорание. Несоответствие реальной жизни с ожиданиями.

13:00 Родительские установки.

18:20 Причины выгорания. Работает ли способ переключения на что-то.

21:20 Как понять, что ты хочешь на самом деле, и почему все надоело.

27:15 Профориентация. Почему мы выбираем работу, которая не нравится.

31:00 Как на нас влияет многозадачность.

36:40 С чего начать изменения.

37:30 Почему для психики важно иногда лежать на диване.

41:20 Как отличить выгорание от кризиса среднего возраста и депрессии.

45:20 Что помогает от выгорания.

47:00 Как отдыхать без чувства вины.

53:40 Итоги.

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