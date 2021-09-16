Ученые выявили связь между кошкой и развитием психоза

Специалисты австралийской психиатрической клиники «Ориджен» заявили, что токсоплазмоз провоцирует развитие психозов у людей с такой предрасположенностью. Чаще всего источником заражения токсоплазмой становятся кошки. Детали опубликованы в журнале Schizophrenia Research.

Ученые на протяжении девяти лет наблюдали за 96 пациентами в возрасте от 15 до 30 лет. Ранее испытуемые уже обращались за психиатрической помощью. У каждого из них был высокий риск развития психоза. За время эксперимента 14 человек пережили психоз. При этом у них был значительно повышен уровень антител к Toxoplasma gondii.