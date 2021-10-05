"Нянькой не буду": как выстраивать личные границы в семье

Недопонимание, обманутые ожидания, обиды и конфликты из серии "кто кому сильнее должен", полный разрыв отношений и разочарование в близких людях, — популярный сценарий, если в семье есть проблемы с личными границами. Но как их выстроить?

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю, которую нам прислала наша подписчица, и попробовали разобраться, а должны ли родители своим детям и обязаны ли дети в свою очередь родителям, какими на самом деле должны быть отношения братьев и сестер и почему эта история закончилась в итоге плохо.

О чем говорим

У героини выпуска двое взрослых детей. Она работала, ни в чем себе не отказывала, пока не согласилась помогать дочери с внуками, чтобы та вышла на работу и могла платить ипотеку.

"Дочь была на седьмом небе от счастья, обещала, что они будут спонсировать меня от и до. В общем, до сих не могу простить себе, что оказалась такой дурой, надо было держаться за работу до последнего".

Женщине сидеть с маленькими детьми не нравилось. "Нянькой не буду", — так она говорила своему сыну изначально. Но героиня терпела и рассчитывала, что ее будут обеспечивать, согласно ее запросам. Однако из-за проблем с деньгами и отсутствия договоренностей, этого не произошло, и отношения сильно испортились. В итоге героиня перестала общаться с дочерью:

"Я тогда очень злилась, сказала, что больше не приду, и чтобы искала платную няню, может, она будет ей дешевле, чем родная мать. Дочка раскричалась, что я ее подвела, потом уже узнала от сына (ее брата), что у нее из-за этого проблемы на работе были, в тот день была какая-то важная встреча. А то, что она меня подвела, кажется никого и не волнует. Сейчас уже полтора месяца не видела ни дочь, ни внуков".

Коротко о главном

1:00 История героини.

6:50 Мнение психологов. Манипуляции и сепарация от родителей.

16:45 Перенос ответственности за собственные решения на детей. Детская позиция у взрослых.

31:00 Нормально ли, что родители отказываются сидеть с внуками.

36:24 Треугольник Карпмана в семье: жертва, агрессор, спасатель.

37:30 Почему не стоит заниматься с внуками, если тебе это не нравится, и как об этом сказать.

39:55 Как правильно договариваться в семье и обозначать свои границы.

52:00 Разрыв контакта. Как происходит сепарация.

52:55 Итоги.

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