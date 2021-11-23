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Моральный выбор: как принять сложное решение и не сломаться

Екатерина Сурина
1 час назад
Моральный выбор: как принять сложное решение и не сломаться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тема нового выпуска — моральный выбор. Рано или поздно любому из нас приходится принимать непростые решения. Например, вы можете сделать хорошо одному человеку, одновременно делая плохо другому. Особенно часто такие ситуации происходят внутри семьи, просто потому что внутри семьи обычно все завязано в очень-очень плотный клубок — границы и связи, чувства и долг, социальные нормы и личные бэкграунды —все переплетено и запутано, и в этом сплетении каждое принятое решение влияет на всех участников процесса.

Видео дня

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы прочитали письмо нашей слушательницы и попробовали разобраться в моральных и психологических аспектах ее проблемы.

Что обсуждаем

Героиня выпуска получила наследство от отца: однокомнатную квартиру, небольшой вклад в банке и дачу. В семье женщины трое дочерей, но папа все отдал ей, не успев переписать завещание. Сестры спрашивают, что достанется им, и героиня не знает, как ей поступить: оставить все себе или разделить с родственницами.

"По совести, конечно, мне нужно поделиться, мы все живем небогато. Но сейчас у меня обстоятельства складываются так, что мне реально все это нужно".

У женщины подрастает дочь, которую она воспитывает одна, а недавно она потеряла работу.

"Обе сестры меня не поняли, обвинили в жадности, сказали, что я забыла все хорошее, что они для меня делали. Хуже всего, что мама на их стороне, она считает, что и квартиру, и дачу нужно продать, а деньги разделить поровну. Только мне этой суммы не хватит, чтобы выучить дочку и самой пережить безработицу, так как я пока не знаю, как быстро смогу найти новую работу".

Коротко о главном

1:05 История героини.

5:05 Конфликты из-за наследства. Моральный долг перед семьей.

10:45 Что делать со страхом испортить отношения с родственниками.

16:50 Должны ли мы делиться чем-то со своей семьей. Чувство вины.

26:00 Как сделать выбор и понять, что ты прав.

30:30 Где грань между исключительно работой и человечностью.

34:55 Почему одни легко принимают сложные решение, а другие годами страдают.

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А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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