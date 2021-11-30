Контрзависимость: как перестать бежать от отношений

Тема нового выпуска — контрзависимость как защита от семейного сценария. Контрзависимость в общих чертах проявляется в том, что человек избегает близких отношений, закрывается, боится продемонстрировать свою уязвимость, не планирует будущее и вообще убегает из отношений, как только они переходят на более-менее серьезную стадию. И как это часто бывает, причины нужно искать в детстве.

Видео дня

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы прочитали письмо нашей слушательницы и попробовали разобраться, что на самом деле происходит в ее жизни и почему она бежит из любых отношений.

Что обсуждаем

Героине выпуска 35 лет. В отношениях с мужчинами она всегда сама инициирует расставание. Большинство из них заканчиваются через месяц, но и были и более серьезные, которые тоже обернулись провалом:

"Мы были с молодым человеком были вместе два года и он сделал предложение. Помню, когда он встал на колено и достал кольцо, у меня сердце в пятки упало и внутренний голос орал: "Неееееет, только не это! Нет, нет, нет!". Я отказала ему, мы расстались".

Девушка не боится вступать в новые отношения, но каждый раз как будто специально находит причину для расставания:

"Причины всегда разные, но почти всегда я выхожу из отношений, если что-то не устраивает, так сказать "непреодолимые разногласия".

Коротко о главном

01:00 История героини.

02:30 Как на нас влияет модель отношений в родительской семье.

04:05 Что такое контрзависимость.

06:05 Почему мы постоянно выбираем одинаковых партнеров.

8:10 Противоположный сценарий: созависимые отношения.

9:55 Ложное эго и поиск себя.

10:45 Какой он — настоящий партнер и как его найти.

13:15 Когда должна создаваться семья. Кризис среднего возраста.

16:50 Кого копируют дети: отца или мать и от чего это зависит.

23:20 Можно ли самому избавиться от созависимости и контрзависимости.

27:00 Что делать и как сформировать запрос на здоровые отношения.

31:50 «Мне 35, пора рожать детей». Почему не стоит идти в отношения, чтобы оправдать чужие ожидания.

35:15 Итоги выпуска.

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