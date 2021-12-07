Трудоголизм и одержимость: что скрывается за маской успеха

Новый выпуск посвящен теме трудоголизма. Многие люди всю свою жизнь посвящают работе, пытаясь доказать всем свою экспертность и боясь потерять доверие. Но где та грань между здоровым отношением к своей профессии и одержимостью?

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы прочитали письмо нашей слушательницы и попробовали разобраться, чем опасен трудоголизм, как он связан с детскими травмами и что делать, если вы трудоголик.

Что обсуждаем

Героиня выпуска очень беспокоится за свою подругу. Ей кажется, что в стремлении заработать все деньги мира подруга подвергает себя серьезной опасности, и ее обычное трудолюбие превращается в одержимость.

"Много лет она потратила на то, чтобы стать экспертом в своей сфере, постоянно обучалась и шла к тому, чтобы у нее был высокий заработок. Ради этого она пожертвовала буквально лучшими годами жизни, все свободное время посвящая учебе и заработку средств, чтобы оплатить все то же обучение".

Добившись успехов в карьере, ее все равно не покидают мысли, что она самозванец и ее вот-вот уволят с работы. Из-за этого напряжения женщина не может позволить себе отдохнуть даже в отпуске.

"Рассказывает, что сама не считает себя специалистом и уверена, что другие все понимают и вот-вот разоблачат ее в том, что она ненастоящий эксперт".

Коротко о главном

00:45 История героини.

4:35 Причины трудоголизма. Перфекционизм.

8:25 Синдром самозванца и страх потерять работу.

10:25 Как связаны детско-родительские отношения с трудоголизмом.

11:50 Как появляется ощущение ненужности. Стремление быть идеальной.

14:50 Почему родители требуют от детей быть правильными.

17:50 Что делать, если вы трудоголик.

18:30 Как помочь близкому человеку, попавшему в такую ситуацию.

22:00 Сепарация от родителей.

24:25 Чем опасна одержимость работой.

25:20 Повторение травматичного сценария. Плюсы и минусы.

27:30 Как «распаковать» гнев и перестать себя наказывать.

28:10 Путь в депрессию: почему она возникает.

29:40 Баланс жизни и работы. Как понять, что что-то не так.

34:10 Что делать, если работа не нравится.

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