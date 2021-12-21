"Мама держит ее в тисках": чем страшна гиперопека

Тема нового выпуска — гиперопека. Интуитивно вроде бы понятно, что это такое, но на самом деле эта модель поведения может нанести довольно-таки сокрушительный вред.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили самые частые причины гиперопеки, ее возможные последствия и — самое главное — а что в реальности с ней можно сделать?

Что обсуждаем

Герой выпуска недоволен отношениями своей супруги с матерью. В какой-то момент тещи в их личной жизни стало "слишком много". Она стала проводить с ними досуг, летать в отпуск и приезжать пожить на пару недель.

"Мама Лены частенько влезала в наши ссоры, пыталась какими-то странными способами нас помирить (хотя, разумеется, ее никто об этом не просил) и всячески напрашивалась с нами в кино, в рестораны, да и просто на ужин [...] Она звонила по сто раз на дню, контролировала каждый наш шаг и обижалась всякий раз, когда мы ей не сообщали о наших планах на неделю".

При этом супруга мужчины не может отказать матери. Чуть что не так она сразу упрекает в неблагодарности и "давит на жалость":

"Я видел, что моя супруга сама страдает от мамы, которая держит ее в тисках, но в то же время она ничего не может сделать".

Коротко о главном

00:50 История героя.

3:30 Можно ли повлиять на отношения партнера/партнерки с родителями.

4:35 Что значит гиперопека со стороны матери. Нарциссизм. Границы.

10:20 Чувство вины и манипуляции. Мать-ребенок.

12:05 Когда начинается гиперопека. Желание нарцисса все контролировать.

16:00 Как гиперопека влияет на людей. Неспособность принимать решения.

18:00 Что делать и как научиться выстраивать границы.

19:45 Как наладить отношениях с гиперопекающей матерью.

21:10 «Я лучше, чем он». Конкуренция с партнером ребенка.

21:35 Как вести себя партнеру и разрешить конфликт.

25:05 Замена объекта гиперопеки.

25:55 Почему важно научиться проявлять агрессию. Страх высказать недовольство родителям.

28:13 Как манипуляторы воздействуют на детей. Травма отверженного.

30:35 Как проявляется гиперопека в детстве и где грань между чрезмерной опекой и заботой.

36:24 Что становится с детьми, которых чрезмерно опекали. Беззащитность.

40:40 Почему необязательно общаться с родственниками.

43:15 Какой шанс выйти из-под гиперопеки во взрослом возрасте.

46:35 Итоги выпуска.