"Притворился иностранцем и обокрал": как распознать любовного афериста

Фото: Кадр из фильма "Аферист из Тиндера" Кадр из фильма "Аферист из Тиндера"

В новом выпуске мы поговорили о любовных аферистах. Вы наверняка слышали о подобных историях, а возможно, в них попадали ваши знакомые или подруги.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, почему брачные аферисты продолжают процветать, что движет женщинами, которые готовы отдать последнее малознакомому мужчине, и как распознать такого мужчину на подлете.

Что обсуждаем

Героиня выпуска познакомилась с приятным с виду мужчиной в баре, который представился богатым иностранцем. Отношения завязались быстро, и девушка почти сразу переехала жить к партнеру.

"Все было отлично, между нами была дикая страсть, мы не вылезали из постели и как будто слились друг с другом. Единственное, что меня смутило, - то, что он быстро признался мне в любви. Но я подумала, что у нас особая связь, и поэтому все так стремительно развивается".

Однако вскоре он начал просить у героини деньги и рассказывать странные истории о преследованиях.

"Он поздно возвращался домой, очень пьяный, говорил о каких-то преследованиях. Как-то раз он заявил, что мне нужно уехать на несколько дней к маме из соображений безопасности. Я очень испугалась, не понимала, что происходит, но послушалась. А когда вернулась, обнаружила у нас в квартире другую женщину".

Оказалось, что мужчина не родился за границей, а вместо высокооплачиваемой работы у него огромное количество долгов.

"Он притворялся иностранцем, изменил, еще и обокрал меня на крупную сумму. Я почти год жила с выдуманным персонажем и мошенником".

Коротко о главном

0:50 История героини.

4:10 Психопаты. Почему люди обманывают и не испытывают стыда.

6:00 Почему женщины хотят драмы и встречаются с аферистами.

10:50 Почему у жертв не срабатывает инстинкт самосохранения.

13:25 Рассказ о бывших. Что это может сказать о партнере.

15:30 Женщина-спаситель и бессознательное повторение материнского сценария.

18:35 «Я не такая»: почему девушки верят в истории про плохих бывших.

19:45 Проекция отца и дефицит любви в детстве.

21:40 Как любовные аферисты заманивают жертв.

26:00 Границы адекватности. В какой момент они стираются.

27:50 Как фильмы романтизируют представления людей об отношениях.

30:40 Чек-лист: как понять, что перед тобой аферист.

40:55 Почему у деструктивных личностей нет друзей.

42:00 Что делать, чтобы не попасться на афериста.

44:20 Итоги выпуска.