"Притворился иностранцем и обокрал": как распознать любовного афериста

В новом выпуске мы поговорили о любовных аферистах. Вы наверняка слышали о подобных историях, а возможно, в них попадали ваши знакомые или подруги.
Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, почему брачные аферисты продолжают процветать, что движет женщинами, которые готовы отдать последнее малознакомому мужчине, и как распознать такого мужчину на подлете.
Героиня выпуска познакомилась с приятным с виду мужчиной в баре, который представился богатым иностранцем. Отношения завязались быстро, и девушка почти сразу переехала жить к партнеру.
"Все было отлично, между нами была дикая страсть, мы не вылезали из постели и как будто слились друг с другом. Единственное, что меня смутило, - то, что он быстро признался мне в любви. Но я подумала, что у нас особая связь, и поэтому все так стремительно развивается".
Однако вскоре он начал просить у героини деньги и рассказывать странные истории о преследованиях.
"Он поздно возвращался домой, очень пьяный, говорил о каких-то преследованиях. Как-то раз он заявил, что мне нужно уехать на несколько дней к маме из соображений безопасности. Я очень испугалась, не понимала, что происходит, но послушалась. А когда вернулась, обнаружила у нас в квартире другую женщину".
Оказалось, что мужчина не родился за границей, а вместо высокооплачиваемой работы у него огромное количество долгов.
"Он притворялся иностранцем, изменил, еще и обокрал меня на крупную сумму. Я почти год жила с выдуманным персонажем и мошенником".
0:50 История героини.
4:10 Психопаты. Почему люди обманывают и не испытывают стыда.
6:00 Почему женщины хотят драмы и встречаются с аферистами.
10:50 Почему у жертв не срабатывает инстинкт самосохранения.
13:25 Рассказ о бывших. Что это может сказать о партнере.
15:30 Женщина-спаситель и бессознательное повторение материнского сценария.
18:35 «Я не такая»: почему девушки верят в истории про плохих бывших.
19:45 Проекция отца и дефицит любви в детстве.
21:40 Как любовные аферисты заманивают жертв.
26:00 Границы адекватности. В какой момент они стираются.
27:50 Как фильмы романтизируют представления людей об отношениях.
30:40 Чек-лист: как понять, что перед тобой аферист.
40:55 Почему у деструктивных личностей нет друзей.
42:00 Что делать, чтобы не попасться на афериста.
44:20 Итоги выпуска.
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