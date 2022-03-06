Женщины рассказали, какую зарплату ожидают от мужчины

"А вот тех, кто менее требователен к своему избраннику, стало существенно меньше. Доход мужчины в размере 30-50 тысяч рублей находят приемлемым всего 12,2% женщин (в прошлом году 17%). Зарплату в размере не менее 15 тысяч рублей назвали нормальной для мужчины всего 0,8% женщин против 2,7% годом ранее"