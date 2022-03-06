Женщины рассказали, какую зарплату ожидают от мужчины

Онлайн-платформа Webbankir провела исследование, в рамках которого опросила женщин о предпочтительном заработке партнера. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.
Выяснилось, что большинство опрошенных женщин хотят, чтобы их мужчина зарабатывал более 100 тысяч рублей в месяц.
"Большинство опрошенных женщин (41,25%) сообщили, что хотели бы, чтобы их партнер зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей. В прошлом году такое пожелание высказали 36,7% респонденток"
24,4%женщин считают нормальной зарплату в 70-100 тысяч рублей. Тех, кто считает оптимальным заработок в 50-70 тысяч рублей в месяц, оказалось 21,4%.
"А вот тех, кто менее требователен к своему избраннику, стало существенно меньше. Доход мужчины в размере 30-50 тысяч рублей находят приемлемым всего 12,2% женщин (в прошлом году 17%). Зарплату в размере не менее 15 тысяч рублей назвали нормальной для мужчины всего 0,8% женщин против 2,7% годом ранее"
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