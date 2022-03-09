Девушка 22 года ела одни наггетсы и чипсы

«Я просто не могу представить, как я буду меняться. Мне нравится запах еды, но если я пытаюсь ее съесть, мне становится физически плохо. Это оказывает на меня сильное давление. Мое сердце говорит мне, что я хочу это съесть, но мой мозг говорит "нет"», — сказала Монро.