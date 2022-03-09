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47 минут назад

Девушка 22 года ела одни наггетсы и чипсы

Мира Маркина

Жительница Великобритании 22 года питалась только наггетсами и чипсами из-за страха перед овощами и фруктами. Об этом пишет издание Metro.

Девушка 22 года ела одни наггетсы и чипсы
Фото: PixabayPixabay

25-летняя Саммер Монро из английского города Кембридж, графство Кембриджшир, рассказала, что страдает расстройством избирательного питания. Как-то раз она отказалась съесть горошину за тысячу фунтов стерлингов (176 тысяч рублей).

Все началось, когда девушке было три года. Ее заставили съесть картофельное пюре, и она начала панически бояться фруктов и овощей. Британка дважды проходила курс психотерапии и гипнотерапии, чтобы избавиться от фобии, но ничего не помогло.

«Я просто не могу представить, как я буду меняться. Мне нравится запах еды, но если я пытаюсь ее съесть, мне становится физически плохо. Это оказывает на меня сильное давление. Мое сердце говорит мне, что я хочу это съесть, но мой мозг говорит "нет"», — сказала Монро.

По словам девушки, она не завтракает, на обед предпочитает пакет чипсов, а на ужин - шесть-восемь наггетсов.

Ранее диетолог дал совет людям с пропавшим аппетитом из-за стресса.

Психология,
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