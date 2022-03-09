Девушка 22 года ела одни наггетсы и чипсы

Жительница Великобритании 22 года питалась только наггетсами и чипсами из-за страха перед овощами и фруктами. Об этом пишет издание Metro.
25-летняя Саммер Монро из английского города Кембридж, графство Кембриджшир, рассказала, что страдает расстройством избирательного питания. Как-то раз она отказалась съесть горошину за тысячу фунтов стерлингов (176 тысяч рублей).
Все началось, когда девушке было три года. Ее заставили съесть картофельное пюре, и она начала панически бояться фруктов и овощей. Британка дважды проходила курс психотерапии и гипнотерапии, чтобы избавиться от фобии, но ничего не помогло.
«Я просто не могу представить, как я буду меняться. Мне нравится запах еды, но если я пытаюсь ее съесть, мне становится физически плохо. Это оказывает на меня сильное давление. Мое сердце говорит мне, что я хочу это съесть, но мой мозг говорит "нет"», — сказала Монро.
По словам девушки, она не завтракает, на обед предпочитает пакет чипсов, а на ужин - шесть-восемь наггетсов.