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2 часа назад

"Жизнь прошла мимо": как перестать быть жертвой

Екатерина Сурина
"Жизнь прошла мимо": как перестать быть жертвой
Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая"Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Тема нового выпуска — вечная жертва. Есть люди, которые уверены, что мир обошелся с ними несправедливо. Вне зависимости от реальных событий, они находят причины быть несчастливыми.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, что делать, чтобы мир наконец развернулся к вам лицом и как перестать постоянно натыкаться на неприятности.

Что обсуждаем

Героине выпуска почти 40 лет. Всю свою жизнь она рассчитывала только на себя, искала "подходящую" работу и "подходящего" мужчину. В брак девушка не вступала, пока не приобрела свою квартиру. Теперь же, когда у нее появился муж и ребенок, она жалуется, что все не так, c работой проблемы, и она так и не пожила.

"Жизнь прошла, а я толком нигде не была, ничего не видела, только и делала, что выживала и экономила. И оказалась совершенно не готова к нынешней ситуации. А теперь в моей сфере вакансии и вовсе сократились и понимаю, что уже скоро мне придется согласиться на любое предложение. Просто, чтобы выжить, ведь опустить руки я не имею права, у меня ребенок".

Коротко о главном

0:50 История героини.

3:10 Что скрывается за поиском «подходящей работы, подходящего мужчины».

8:35 В чем состоит позиция жертвы.

9:00 «Просто так не любят». Отсутствие любви в детстве и родительские установки.

12:10 Больше зарабатывать или экономить?

14:05 Как невроз не дает делать выбор.

15:30 Кто должен меня одобрить? Осознание ограничений.

18:10 Как перестать быть жертвой: пошаговая инструкция.

23:10 Почему я боюсь предъявлять себя миру? Чувство вины перед родителями.

25:40 Чувство безнадежности и драматизация происходящего.

30:20 «40 лет, жизнь прошла». Откуда берется это убеждение.

30:52 Комплекс Ионы — страх успеха.

32:13 Как противостоять окружению.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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