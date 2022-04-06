Психотерапевт назвала три причины разбитости по утрам

Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник "РЖД-Медицина" Екатерина Мисевич рассказала, почему человек может чувствовать себя разбитым по утрам. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Так, по словам медика, одной из причин плохого самочувствия после просыпания может быть астения.
"Астения — это состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга".
Еще одна причина состояния разбитости — депрессия. При этом заболевании у человека наблюдаются ранние пробуждения без будильника, подавленное настроение в первой половине дня, чувство собственной несостоятельности, вины, утрата прежних интересов и отсутствие мотивации.
Также ощущение разбитости может провоцировать тревожное расстройство.
"Когда стресс сменяется новым стрессом, у любого человека может развиться тревожное расстройство. Мозг дает сигнал: «вокруг опасно», вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться — это и является причиной разбитости по утрам", — рассказала психотерапевт.
При наличии данного симптома медик призвала обратиться к специалисту.