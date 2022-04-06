Психотерапевт назвала три причины разбитости по утрам

"Когда стресс сменяется новым стрессом, у любого человека может развиться тревожное расстройство. Мозг дает сигнал: «вокруг опасно», вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться — это и является причиной разбитости по утрам", — рассказала психотерапевт.