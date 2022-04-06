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3 часа назад

Психотерапевт назвала три причины разбитости по утрам

Мира Маркина

Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник "РЖД-Медицина" Екатерина Мисевич рассказала, почему человек может чувствовать себя разбитым по утрам. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Психотерапевт назвала три причины разбитости по утрам
Фото: UnsplashUnsplash

Так, по словам медика, одной из причин плохого самочувствия после просыпания может быть астения.

"Астения — это состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга".

Еще одна причина состояния разбитости — депрессия. При этом заболевании у человека наблюдаются ранние пробуждения без будильника, подавленное настроение в первой половине дня, чувство собственной несостоятельности, вины, утрата прежних интересов и отсутствие мотивации.

Также ощущение разбитости может провоцировать тревожное расстройство.

"Когда стресс сменяется новым стрессом, у любого человека может развиться тревожное расстройство. Мозг дает сигнал: «вокруг опасно», вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться — это и является причиной разбитости по утрам", — рассказала психотерапевт.

При наличии данного симптома медик призвала обратиться к специалисту.

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Психология,
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