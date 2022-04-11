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2 часа назад

"Все кажутся слабыми": почему женщины берут на себя роль мужчины

Екатерина Сурина
"Все кажутся слабыми": почему женщины берут на себя роль мужчины
Фото: Кадр из фильма "Эрин Брокович"Кадр из фильма "Эрин Брокович"

В новом выпуске подкаста мы поговорили о женщинах, которые берут на себя роль мужчины. С одной стороны, кажется, что такие случаи - это веяние времени, потому что впервые в истории человечества женщина может по-настоящему не зависеть от мужчины - она может построить карьеру, самореализоваться, заработать состояние и так далее. С другой стороны, вспомним женщин в русских селеньях, которые и коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. То есть становится понятно, что женщина, которая играет мужскую роль, - история не новая.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю подписчицы и попробовали разобраться в сути этого феномена.

Что обсуждаем

Героине выпуска 32 года. Она привыкла делать делать всю "мужскую работу" самостоятельно, поэтому встречающиеся ей партнеры кажутся ей слабыми:

"Я поняла, что не могу выносить слабых людей, точнее, мне все кажутся слабыми, если они не приспособленные к быту. И мужчины сейчас пошли такие же — ни в чем не разбираются, кроме компьютеров, простейшие вещи не могут сделать. При любой проблеме сразу вызывают мастера. А это меня ужасно раздражает".

При этом сильные мужчины раздражают героиню тем, что пытаются ее контролировать и указывают, что делать.

"При этом я вовсе никогда не хотела «останавливать коней», но получается из-за мужского воспитания стала именно такой. Мой последний роман продолжался два года, после чего мужчина ушел, заявив напоследок, что меня не выдержит даже святой".

Коротко о главном

1:01 История героини.

3:10 Кто такой сильный мужчина.

6:10 Почему женщины берут на себя роль мужчины.

9:09 Должен ли мужчина уметь все чинить, а женщина — готовить.

10:21 Роль доминирующего родителя. Почему возникает желание «тыкать» в ошибки.

12:24 Любовь — это дружба?

14:42 Как изменить свое представление о партнёрстве. Детско-родительские отношения.

17:57 Можно ли разделять роли на мужские и женские. Шаблоны.

26:06 В чем проблема берущих на себя роль мужчины женщин. Критерии выбора партнёров и контроль.

31:10 Итоги выпуска.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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