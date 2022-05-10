Взрослые дети алкоголиков: как справиться с травмой

Фото: Кадр из фильма "Когда мужчина любит женщину" Кадр из фильма "Когда мужчина любит женщину"

В новом выпуске тяжелая тема - взрослые дети и взрослые внуки алкоголиков. Чаще всего эти люди уверены, что покидая родительский дом, они перерастают свои детские травмы. Но, к сожалению, это не так, и этот опыт сопровождает их и во взрослой жизни.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили особенности психологии зависимых людей и поговорили о том, как воспитание родителей-алкоголиков накладывает отпечаток на то, какими становятся их дети и как они, в свою очередь, воспитывают внуков.

Что обсуждаем

Героиня выпуска росла в семье с отцом-алкоголиком. Из-за продолжительных запоев родители развелись, и она с детства была представлена самой себе.

"В школе училась нормально, но не особо старалась — главное, чтобы не придирались учителя, а все свободное время проводила на улице в компании друзей. Там я привыкла пить. Конечно, немного — денег у нас особо не было, так что хватало только на пиво и то не всегда. Но выпивали почти каждый день".

Привычка выпивать сопровождала девушку, пока она не вышла замуж и не родила ребенка. На протяжении шести лет она не употребляла алкоголя, однако, когда в семье начались трудности, они с мужем начали прибегать к бутылке вместе.

"С ужасом понимаю, что приятное забытье действует на меня все так же, как и в юности, появляется обманчивая легкость. Страшно за себя, страшно за дочку, я же понимаю, какая на нас ответственность. Но только мысль о том, что вечером я выпью, помогает мне как-то держаться днем".

Героиня понимает, что попала в ловушку, и боится вернуться к старому, но преодолеть зависимость не может.

Коротко о главном

0:55 История героини.

5:30 Взрослые дети алкоголиков. Общение через алкоголь.

8:22 Что такое ВДА. Тревожный тип привязанности.

11:22 Последствия пьющих родителей для детей. Зависимости.

14:30 Роль спасателя и попытки все контролировать.

18:12 Алкоголь как выход из трудностей.

21:33 О чем говорит категорическая непереносимость алкоголя и как справляется психика.

23:00 Алкоголизм в паре.

23:35 Почему детям алкоголиков сложно бросить пить и к кому идти за помощью.

25:15 Почему анонимные группы алкоголиков не работают.

26:28 Взрослые внуки алкоголиков.

28:44 Как заботится взрослый ребёнок алкоголика о своих детях.

30:57 Сколько поколений будут страдать из-за одного алкоголика.

32:18 Стыд у ВДА.

33:07 Почему ВДА не обращаются за помощью.

34:13 Как непройденная сепарация влияет на зависимости.

35:32 Как отделить норму от зависимости.

43:00 Как понять причину алкоголизма.

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