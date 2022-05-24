Как перестать жить для родителей и начать жить для себя

«Я помогала маме по дому, в десять лет начала готовить, потому что по мнению мамы была уже достаточно взрослой. К тому же за два года до этого родилась моя младшая сестра. Конечно, еда у меня сначала не очень получалась, за что мне периодически прилетало, но со временем я научилась, и с тех пор готовила на всю семью в будни, а иногда и по выходным. Были и другие обязанности: уборка, стирка, глажка и, конечно, присмотр за младшими».