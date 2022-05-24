Как перестать жить для родителей и начать жить для себя

Мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда старший ребенок в семье берет на себя функцию взрослого и на его плечи ложится вся забота о благополучии семьи. Это и стало темой нового выпуска подкаста, причем у этого явления есть специальное название - парентификация.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы поговорили о причинах, по которым так происходит, и самое главное — на примере письма нашей подписчицы обсудили последствия.
Героиня выпуска — старшая из трёх детей в семье. С детства ей пришлось помогать маме по дому и в воспитании младшего брата и сестры. Мама говорила ей, что она старшая, поэтому должна всем помогать и поддерживать.
«Я помогала маме по дому, в десять лет начала готовить, потому что по мнению мамы была уже достаточно взрослой. К тому же за два года до этого родилась моя младшая сестра. Конечно, еда у меня сначала не очень получалась, за что мне периодически прилетало, но со временем я научилась, и с тех пор готовила на всю семью в будни, а иногда и по выходным. Были и другие обязанности: уборка, стирка, глажка и, конечно, присмотр за младшими».
Теперь, когда она отучилась и устроилась на работу, ей приходится содержать всю семью за свой счёт: оплачивать долги, свадьбу брата, помогать сестре с тремя детьми. Своя же личная жизнь у неё из-за этого не складывается.
«Мне 39 лет, у меня нет никакой личной жизни, нет детей, и я мечтаю хоть на миг освободиться. Я мечтаю хоть немного пожить для себя, без постоянных звонков из дома с новыми просьбами, жалобами и проблемами. Я устала быть палочкой-выручалочкой для всей семьи, быть вечно старшей сестрой, которая всем должна».
0:52 История героини.
6:56 Последствия советского воспитания: как дети берут на себя ответственность родителей.
10:45 Отсутствующий отец и замещающий его ребенок. Как это влияет на выбор женщины.
13:15 Делегирующие родители.
16:02 Сценарии парентификации. Гиперопекающие бабушки и дедушки и инфантильные родители.
19:10 Проблема старших детей. Почему на них перекладывают ответственность.
23:25 Что делать и как сепарироваться.
31:00 Как перестать реагировать на манипуляции и взаимодействовать с близкими без чувства вины.
37:05 Как выстроить границы.
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