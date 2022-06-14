"Спускаю все деньги": кошмар шопоголика

В новом выпуске мы поговорили о шопоголиках. Им посвящают книги, про них снимают фильмы, и, как правило, это легкое чтение и романтические комедии. Но в реальной жизни страдать шопоголизмом совсем не так весело.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы поговорили о причинах этого явления, о том, что заставляет человека покупать и покупать и покупать, почему он не может остановиться и какие дыры закрывает этим безудержным шопингом.
Героиня выпуска выросла в бедной семье: родителям всю жизнь приходилось сильно экономить.
"Это были девяностые, родители месяцами сидели без зарплаты и во многом нас спасала пенсия бабушки. Поэтому я донашивала вещи двоюродных сестер, на дни рождения лучшим подарком был торт или конфеты. Не то, чтобы мне ничего не позволяли, просто я знала, что у родителей нет денег и редко что-нибудь просила".
Когда девушка выросла и стала зарабатывать сама, она начала скупать все подряд и залезать в кредиты.
"Первое время я вообще покупала все подряд, от сладостей и деликатесов до одежды, гаджетов, косметики и игрушек. Смешно вспомнить, но один из первых гонораров потратила на куклу Барби с гибкими ногами и руками, которую очень хотела получить в детстве".
00:52 История героини.
04:30 Бедное детство и компенсация. Что происходит, когда ребенок вырастает.
8:26 Черные пятницы. Что говорит о людях привычка охотиться за скидками.
9:45 Отсутствие контроля в тратах. Почему так происходит.
11:44 Травма несправедливости: "У всех есть, а у меня нет".
13:38 Как правильно объяснить детям, что нет денег.
15:11 Две крайности бедного детства: чрезмерные траты и экономия.
15:58 Что скупают женщины из-за детского дефицита.
16:54 Почему нельзя насытиться, тратя деньги.
17:53 "Быть счастливым можно только с деньгами". Нехватка эмоциональной связи.
20:50 Что делать, если ты - шопоголик.
23:40 Что будет, если шопоголик заведет ребенка. Гиперкомпенсация через детей.
24:52 Как не остаться в конце месяца без еды.
28:44 Попытка избежать ответственности за свои финансы через партнера-родителя.
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