"Спускаю все деньги": кошмар шопоголика

Фото: Кадр из фильма "Шопоголик" Кадр из фильма "Шопоголик"

В новом выпуске мы поговорили о шопоголиках. Им посвящают книги, про них снимают фильмы, и, как правило, это легкое чтение и романтические комедии. Но в реальной жизни страдать шопоголизмом совсем не так весело.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы поговорили о причинах этого явления, о том, что заставляет человека покупать и покупать и покупать, почему он не может остановиться и какие дыры закрывает этим безудержным шопингом.

Что обсуждаем

Героиня выпуска выросла в бедной семье: родителям всю жизнь приходилось сильно экономить.

"Это были девяностые, родители месяцами сидели без зарплаты и во многом нас спасала пенсия бабушки. Поэтому я донашивала вещи двоюродных сестер, на дни рождения лучшим подарком был торт или конфеты. Не то, чтобы мне ничего не позволяли, просто я знала, что у родителей нет денег и редко что-нибудь просила".

Когда девушка выросла и стала зарабатывать сама, она начала скупать все подряд и залезать в кредиты.

"Первое время я вообще покупала все подряд, от сладостей и деликатесов до одежды, гаджетов, косметики и игрушек. Смешно вспомнить, но один из первых гонораров потратила на куклу Барби с гибкими ногами и руками, которую очень хотела получить в детстве".

Коротко о главном

00:52 История героини.

04:30 Бедное детство и компенсация. Что происходит, когда ребенок вырастает.

8:26 Черные пятницы. Что говорит о людях привычка охотиться за скидками.

9:45 Отсутствие контроля в тратах. Почему так происходит.

11:44 Травма несправедливости: "У всех есть, а у меня нет".

13:38 Как правильно объяснить детям, что нет денег.

15:11 Две крайности бедного детства: чрезмерные траты и экономия.

15:58 Что скупают женщины из-за детского дефицита.

16:54 Почему нельзя насытиться, тратя деньги.

17:53 "Быть счастливым можно только с деньгами". Нехватка эмоциональной связи.

20:50 Что делать, если ты - шопоголик.

23:40 Что будет, если шопоголик заведет ребенка. Гиперкомпенсация через детей.

24:52 Как не остаться в конце месяца без еды.

28:44 Попытка избежать ответственности за свои финансы через партнера-родителя.