Всегда говорю "да": как научиться отказывать

Фото: Кадр из фильма "Всегда говори "Да!"" Кадр из фильма "Всегда говори "Да!""

Новый выпуск подкаста посвящен людям, которые не умеют говорить "нет". С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, почему некоторые люди неспособны никому отказать. Что это - страх конфликта, боязнь обидеть? Откуда берутся эти установки, которые мешают выстроить границы с людьми и обрести свободу, не жертвуя собой.

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Что обсуждаем

Героиня выпуска не может отказать никому даже в мелких просьбах. В окружении девушки знают об этом и часто пользуются ее неумением говорить "нет". Однако героиня стала соглашаться на просьбы, но в последний момент сливаться и подводить людей.

"Я понимаю, что это на самом деле безответственно и по-детски выглядит, но иначе отказывать я просто не могу. В итоге я из тех людей, кто может отменить встречу практически час в час, кто вечно все забывает — перезвонить, приехать, отправить документы или даже встретить кого-то — и меняет планы в последний момент. Да, я стараюсь придумывать правдоподобные объяснения и наверно, мне даже верят. Но я же знаю правду".

Девушка хочет научиться отказывать, но при этом делать это так, чтобы никто не обижался и не мог продавить ее в ответ.

Коротко о главном

0:47 История героини.

2:45 Причины, почему люди не могут говорить «нет».

4:32 Проекция родителей и страх быть отверженным.

6:52 Откуда берётся страх обидеть и почему он бесполезен.

10:12 Работа с внутренними установками. Когда стоит помогать, а когда – нет.

11:28 Что такое хорошо, а что такое плохо.

13:47 Ложное эго и родительские ценности.

14:50 Проблемы с границами и сепарацией.

16:20 Техники отказа.

18:30 Как распознать манипуляции и ответить на них.

20:18 Активное избегание конфликта. Типы конфликтов.

25:50 Что происходит, когда человек избегает конфликтов. Контроль чужих чувств.

28:28 Последствия отказа. Как справиться с чувством вины.

30:45 Задание от психологов: отказ без причины.

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