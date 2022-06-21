Всегда говорю "да": как научиться отказывать

Новый выпуск подкаста посвящен людям, которые не умеют говорить "нет". С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, почему некоторые люди неспособны никому отказать. Что это - страх конфликта, боязнь обидеть? Откуда берутся эти установки, которые мешают выстроить границы с людьми и обрести свободу, не жертвуя собой.
Героиня выпуска не может отказать никому даже в мелких просьбах. В окружении девушки знают об этом и часто пользуются ее неумением говорить "нет". Однако героиня стала соглашаться на просьбы, но в последний момент сливаться и подводить людей.
"Я понимаю, что это на самом деле безответственно и по-детски выглядит, но иначе отказывать я просто не могу. В итоге я из тех людей, кто может отменить встречу практически час в час, кто вечно все забывает — перезвонить, приехать, отправить документы или даже встретить кого-то — и меняет планы в последний момент. Да, я стараюсь придумывать правдоподобные объяснения и наверно, мне даже верят. Но я же знаю правду".
Девушка хочет научиться отказывать, но при этом делать это так, чтобы никто не обижался и не мог продавить ее в ответ.
0:47 История героини.
2:45 Причины, почему люди не могут говорить «нет».
4:32 Проекция родителей и страх быть отверженным.
6:52 Откуда берётся страх обидеть и почему он бесполезен.
10:12 Работа с внутренними установками. Когда стоит помогать, а когда – нет.
11:28 Что такое хорошо, а что такое плохо.
13:47 Ложное эго и родительские ценности.
14:50 Проблемы с границами и сепарацией.
16:20 Техники отказа.
18:30 Как распознать манипуляции и ответить на них.
20:18 Активное избегание конфликта. Типы конфликтов.
25:50 Что происходит, когда человек избегает конфликтов. Контроль чужих чувств.
28:28 Последствия отказа. Как справиться с чувством вины.
30:45 Задание от психологов: отказ без причины.
Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.