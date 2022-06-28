Созависимость: что это и как из нее выбраться

Тема нового выпуска - созависимые отношения. Наша героиня находится в нездоровых отношениях с контролирующим гневным мужчиной. С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, как ей выйти из зависимости, как преодолеть страх и взять ответственность за свою жизнь.
Героиня выпуска состоит в созависимых отношениях уже шесть лет, но боится уйти от мужа.
"Любое несогласие муж воспринимает как вызов, немедленно вспыхивает ссора с криками, битьем предметов, хлопаньем дверью. Потом мы какое-то время не общаемся, затем муж делает первый шаг и все успокаивается до следующего конфликта".
Девушке кажется, что спокойно супруг ее не отпустит и будет всячески шантажировать. Кроме того, героиня зависит от него финансово.
"Я даже боюсь заговаривать с ним о разводе, потому что его реакция может быть непредсказуемой. И хотя он никогда не поднимал на меня руку, но он легко может швырнуть стул в телевизор или разбить окно".
0:44 История героини.
3:32 Что такое созависимые отношения и почему не получается договориться.
6:26 Почему из созависимых отношений надо выходить.
8:50 Почему партнер не позволяет расстаться.
9:55 Эпилептоидная психопатия и месть матери.
11:56 От чего зависят партнеры в отношениях.
13:54 Как обезопасить себя перед расставанием и почему почти невозможно самому выйти из созависимых отношений.
15:51 Детско-родительских сценарий.
17:26 Почему абьюз всегда прогрессирует и "быть покладистой" бесполезно.
19:54 Что делать с шантажом интимными фотографиями.
21:46 Как лучше уходить из созависимых отношений: поддержка и финансы.
28:00 Почему мужчины не уходят, но изменяют.
29:57 Чем чревато то, что женщина не уходит из созависимых отношений.
30:30 Идеализация мужчины.
32:20 О чем говорит агрессия мужчины к предметам и почему женщин начинают бить спустя много лет.
34:40 Итоги выпуска: что делать.
Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.