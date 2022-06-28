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2 часа назад

"Он легко может швырнуть стул в телевизор или разбить окно": что такое созависимость и когда пора бежать

Екатерина Сурина
Созависимость: что это и как из нее выбраться
Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Тема нового выпуска - созависимые отношения. Наша героиня находится в нездоровых отношениях с контролирующим гневным мужчиной. С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, как ей выйти из зависимости, как преодолеть страх и взять ответственность за свою жизнь.

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Что обсуждаем

Героиня выпуска состоит в созависимых отношениях уже шесть лет, но боится уйти от мужа.

"Любое несогласие муж воспринимает как вызов, немедленно вспыхивает ссора с криками, битьем предметов, хлопаньем дверью. Потом мы какое-то время не общаемся, затем муж делает первый шаг и все успокаивается до следующего конфликта".

Девушке кажется, что спокойно супруг ее не отпустит и будет всячески шантажировать. Кроме того, героиня зависит от него финансово.

"Я даже боюсь заговаривать с ним о разводе, потому что его реакция может быть непредсказуемой. И хотя он никогда не поднимал на меня руку, но он легко может швырнуть стул в телевизор или разбить окно".

Коротко о главном

0:44 История героини.

3:32 Что такое созависимые отношения и почему не получается договориться.

6:26 Почему из созависимых отношений надо выходить.

8:50 Почему партнер не позволяет расстаться.

9:55 Эпилептоидная психопатия и месть матери.

11:56 От чего зависят партнеры в отношениях.

13:54 Как обезопасить себя перед расставанием и почему почти невозможно самому выйти из созависимых отношений.

15:51 Детско-родительских сценарий.

17:26 Почему абьюз всегда прогрессирует и "быть покладистой" бесполезно.

19:54 Что делать с шантажом интимными фотографиями.

21:46 Как лучше уходить из созависимых отношений: поддержка и финансы.

28:00 Почему мужчины не уходят, но изменяют.

29:57 Чем чревато то, что женщина не уходит из созависимых отношений.

30:30 Идеализация мужчины.

32:20 О чем говорит агрессия мужчины к предметам и почему женщин начинают бить спустя много лет.

34:40 Итоги выпуска: что делать.

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А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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