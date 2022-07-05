"Каждый день все мою": что такое ОКР и как с ним бороться

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Новый выпуск посвящен ОКР - обсессивно-компульсивному расстройству. Очень часто ОКР маскируется под какие-то обыкновенные бытовые штуки, постепенно усугубляясь и причиняя человеку все больше и больше неудобств.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы поговорили о том, как может проявляться это расстройство, как с ним работать и можно ли от него избавиться.

Что обсуждаем

Героиня выпуска озабочена чистотой. Она не может видеть грязь, поэтому каждый день убирается.

"Я не могу спокойно видеть пыль, крошки, капли воды, пятна, меня выводит из себя грязная посуда и вообще любой беспорядок. Поэтому я каждый день протираю все поверхности, а каждые выходные устраиваю генеральную уборку. Я не хвастаюсь, просто физически не могу жить в грязи".

Зацикленность женщины на чистоте портит ее жизнь и взаимоотношения с людьми, в том числе с мужчинами, но она не может ничего с собой сделать и начать относиться проще к чистоплотности других людей.

Коротко о главном

0:49 История героини.

4:26 Почему ОКР - это серьезная болезнь и как она проявляется.

6:52 Причины ОКР. Контроль.

7:55 Что такое обсессивно-компульсивное расстройство. Стадии ОКР.

10:45 Магическое мышление. Откуда взялись приметы и ритуалы.

13:15 Обсессивно-компульсивные черты. В каких странах больше людей с ОКР.

15:08 Непринятие быта других людей. Почему окружающих раздражают люди с ОКР.

15:48 Откуда берутся обсессивно-компульсивные личности.

18:33 Как ведут себя люди с ОКР в отношениях. Отсутствие чувствительности.

21:24 Сублимация и заблокированные чувства.

24:14 Что делать людям с ОКР и почему важно пойти к психотерапевту.

29:00 Избавление от тревоги через дискомфорт. Почему не получается заменить старые ритуалы на новые.

33:02 Как не передать расстройство ребенку и не перейти грань.

36:45 Почему человек не тревожится о чистоте не дома и не в городах.

39:00 Бытовые ритуалы: когда это безобидно, а когда - нет.