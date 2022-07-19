«Мечтаю найти подкаблучника»: почему женщины выбирают бесхребетных мужчин

«Я привыкла все решать, контролировать и брать ответственность на себя, второй командир мне совершенно не нужен. Поэтому в отличие от подруг я никогда не искала «настоящих мужчин» и каменных стен. Возможно, я слишком властная, но меня это устраивает. Терпеть не могу, когда со мной спорят или пытаются уговорить на компромисс, потому что по жизни получается так, что в итоге я почти всегда оказываюсь права».