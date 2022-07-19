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2 часа назад

«Мечтаю найти подкаблучника»: почему женщины выбирают бесхребетных мужчин

Екатерина Сурина
«Мечтаю найти подкаблучника»: почему женщины выбирают бесхребетных мужчин
Фото: Кадр из фильма "Взрывная блондинка"Кадр из фильма "Взрывная блондинка"

В новом выпуске мы обсудили особый вид контрзависимости, когда женщина ищет бесхребетного мужчину, чтобы иметь возможность всё контролировать.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, зачем нашей подписчице нужен безвольный партнер и что будет с ее жизнью, если ей в итоге удастся такого найти.

Что обсуждаем

Героине выпуска всегда нравились «нежные и мягкие мальчики», за которых нужно все решать. В ее семье все контролировала мать, отец же выполнял указания.

«Я привыкла все решать, контролировать и брать ответственность на себя, второй командир мне совершенно не нужен. Поэтому в отличие от подруг я никогда не искала «настоящих мужчин» и каменных стен. Возможно, я слишком властная, но меня это устраивает. Терпеть не могу, когда со мной спорят или пытаются уговорить на компромисс, потому что по жизни получается так, что в итоге я почти всегда оказываюсь права».

Женщина всегда избегала патриархальных мужчин, но такого, как отец, пока не нашла.

Коротко о главном

0:48 История героини.

3:02 Почему женщины выбирают «бесхребетных» мужчин.

5:42 Контрзависимость.

7:34 Зачем женщине объект собственности. Одобрение социума и желание контролировать.

9:25 Мужчина на одну ночь. Почему эмпатичные женщины не могут без чувств.

10:04 Образ сильной и властной женщины — игра в патриархальных мужчин.

12:39 Как дети искажают образ отца и как мамин опыт влияет на выбор партнёра.

16:53 Страх и непрожитые чувства. Почему люди боятся равного партнера.

20:01 Почему женщинам стоит присмотреться к друзьям.

21:55 Преобладание матриархата как последствие эпохи патриархата.

24:45 Доминирование — часть человеческой природы?

28:21 Как взаимодействовать с нормальными мужчинами.

30:48 Как избавиться от семейной ролевой модели.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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