«Мечтаю найти подкаблучника»: почему женщины выбирают бесхребетных мужчин

В новом выпуске мы обсудили особый вид контрзависимости, когда женщина ищет бесхребетного мужчину, чтобы иметь возможность всё контролировать.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, зачем нашей подписчице нужен безвольный партнер и что будет с ее жизнью, если ей в итоге удастся такого найти.
Героине выпуска всегда нравились «нежные и мягкие мальчики», за которых нужно все решать. В ее семье все контролировала мать, отец же выполнял указания.
«Я привыкла все решать, контролировать и брать ответственность на себя, второй командир мне совершенно не нужен. Поэтому в отличие от подруг я никогда не искала «настоящих мужчин» и каменных стен. Возможно, я слишком властная, но меня это устраивает. Терпеть не могу, когда со мной спорят или пытаются уговорить на компромисс, потому что по жизни получается так, что в итоге я почти всегда оказываюсь права».
Женщина всегда избегала патриархальных мужчин, но такого, как отец, пока не нашла.
0:48 История героини.
3:02 Почему женщины выбирают «бесхребетных» мужчин.
5:42 Контрзависимость.
7:34 Зачем женщине объект собственности. Одобрение социума и желание контролировать.
9:25 Мужчина на одну ночь. Почему эмпатичные женщины не могут без чувств.
10:04 Образ сильной и властной женщины — игра в патриархальных мужчин.
12:39 Как дети искажают образ отца и как мамин опыт влияет на выбор партнёра.
16:53 Страх и непрожитые чувства. Почему люди боятся равного партнера.
20:01 Почему женщинам стоит присмотреться к друзьям.
21:55 Преобладание матриархата как последствие эпохи патриархата.
24:45 Доминирование — часть человеческой природы?
28:21 Как взаимодействовать с нормальными мужчинами.
30:48 Как избавиться от семейной ролевой модели.
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