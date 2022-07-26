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1 час назад

"Стоит мне что-то заранее задумать — все всегда отменяется": что такое информационный метаболизм и чем отличаются рациональный и иррациональный типы личности

Екатерина Сурина
"Стоит мне что-то заранее задумать — все всегда отменяется"
Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

В новом выпуске подкасты мы поговорили про разные типы информационного метаболизма. С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы на примере письма от слушательницы разобрались в конфликте рациональных и иррациональных типов личностей и попробовали понять, как нам всем, таким разным и сложноорганизованным, уживаться вместе.

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История героини

Героиня выпуска не может ничего планировать заранее, чем раздражает родственников, друзей и коллег.

"Сначала я пыталась делать как все, но у меня безотказно работает закон подлости: стоит мне что-то заранее задумать, составить хоть приблизительный план и все всегда отменяется или переигрывается. В итоге — одно разочарование. И получается, что я все делаю спонтанно, просто по наитию".

Иногда героиня сталкивается с серьезными проблемами в личной жизни и на работе из-за неумения следовать планам.

"Однажды я опоздала на самолет, потому что накануне у меня случилась неожиданная поездка за город, и в итоге я проспала. Родители меня очень тогда ругали, но особой трагедии я в этом не видела и не вижу до сих пор. Да, потеряла деньги, но это же не смертельно. А вот с работой сложнее. Дело в том, что иногда я просто не могу себя заставить себя сделать что-то в срок, если у меня ну совершенно нет нужного настроя. Я понимаю, что это мне вредит, и возмущение коллег и начальства тоже разделяю, но как мне справиться с собой не знаю".

Коротко о главном

0:44 История героини.

5:22 Соционика. Рациональные и иррациональные люди.

11:34 Нереализованность в своей среде и родительский сценарий.

14:01 Как воспринимают мир рационалы и иррационалы.

17:55 Как соционика помогает в выборе профессии. Где реализовывать себя иррационалам.

25:33 Бунт против заставляющих что-то делать родителей.

26:52 Почему общество настроено на рациональных людей.

28:43 Инфантильность и иррациональность: в чем разница.

29:27 Дети иррациональны с рождения?

31:09 Что противоположно логике.

33:45 От чего зависит счастье человека.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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