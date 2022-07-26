"Стоит мне что-то заранее задумать — все всегда отменяется"

В новом выпуске подкасты мы поговорили про разные типы информационного метаболизма. С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы на примере письма от слушательницы разобрались в конфликте рациональных и иррациональных типов личностей и попробовали понять, как нам всем, таким разным и сложноорганизованным, уживаться вместе.
Героиня выпуска не может ничего планировать заранее, чем раздражает родственников, друзей и коллег.
"Сначала я пыталась делать как все, но у меня безотказно работает закон подлости: стоит мне что-то заранее задумать, составить хоть приблизительный план и все всегда отменяется или переигрывается. В итоге — одно разочарование. И получается, что я все делаю спонтанно, просто по наитию".
Иногда героиня сталкивается с серьезными проблемами в личной жизни и на работе из-за неумения следовать планам.
"Однажды я опоздала на самолет, потому что накануне у меня случилась неожиданная поездка за город, и в итоге я проспала. Родители меня очень тогда ругали, но особой трагедии я в этом не видела и не вижу до сих пор. Да, потеряла деньги, но это же не смертельно. А вот с работой сложнее. Дело в том, что иногда я просто не могу себя заставить себя сделать что-то в срок, если у меня ну совершенно нет нужного настроя. Я понимаю, что это мне вредит, и возмущение коллег и начальства тоже разделяю, но как мне справиться с собой не знаю".
0:44 История героини.
5:22 Соционика. Рациональные и иррациональные люди.
11:34 Нереализованность в своей среде и родительский сценарий.
14:01 Как воспринимают мир рационалы и иррационалы.
17:55 Как соционика помогает в выборе профессии. Где реализовывать себя иррационалам.
25:33 Бунт против заставляющих что-то делать родителей.
26:52 Почему общество настроено на рациональных людей.
28:43 Инфантильность и иррациональность: в чем разница.
29:27 Дети иррациональны с рождения?
31:09 Что противоположно логике.
33:45 От чего зависит счастье человека.
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