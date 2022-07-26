"Стоит мне что-то заранее задумать — все всегда отменяется"

"Однажды я опоздала на самолет, потому что накануне у меня случилась неожиданная поездка за город, и в итоге я проспала. Родители меня очень тогда ругали, но особой трагедии я в этом не видела и не вижу до сих пор. Да, потеряла деньги, но это же не смертельно. А вот с работой сложнее. Дело в том, что иногда я просто не могу себя заставить себя сделать что-то в срок, если у меня ну совершенно нет нужного настроя. Я понимаю, что это мне вредит, и возмущение коллег и начальства тоже разделяю, но как мне справиться с собой не знаю".