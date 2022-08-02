"Опозорила идеальную семью": почему люди сбегают от родителей в брак

Фото: Кадр из фильма "Девушка в поезде" Кадр из фильма "Девушка в поезде"

В новом выпуске подкаста мы обсудили сепарационные браки. В каких случаях девочки предпочитают выскочить замуж, лишь бы отделиться от родителей, и какие отношения формируются в таких браках? С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы на примере письма нашей подписчицы попробовали понять, какие у нее есть сценарии развития.

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Что обсуждаем

Героиня выпуска всегда выбирает одинаковых мужчин: все они в конечном счете оказываются абьюзерами. Первый супруг девушки пытался контролировать ее во всем:

"Начал говорить, что дом заброшен, что я плохая хозяйка и ничего не успеваю, потому что работаю, и что мне надо уволиться. Я перешла на удаленку, а потом действительно уволилась, потому что муж постоянно прохаживался по поводу того, с кем я переписываюсь в сети — точно ли это коллеги, а не поклонники?".

После пяти лет брака супруги развелись, после чего родители героини заявили, что "дочь-разведенка — это позор для них". Но после этого девушка продолжила наступать на одни и те же грабли и выбирать аналогичных партнеров.

"Я всегда мечтала о крепкой любящей семье, о мужчине, который будет меня любить, уважать и ценить, но я не знаю, существуют ли такие мужчины в моем мире. Родители считают меня неудачницей, опозорившей их идеальную семью, и говорят, что я просто не умею выбирать подходящих мужчин".

Коротко о главном

00:47 История героини.

8:26 Непройденная сепарация и повторение детско-родительских отношений.

11:07 В чем смысл сепарационных браков.

11:47 Как понять, что есть проблемы с сепарацией.

13:05 Почему не получается построить нормальные отношения.

14:06 Почему человек выбирает партнера, который им "руководит".

14:46 Как детские дефициты влияют на отношения и выбор партнера.

16:44 "Разведенка - это позор". Токсичные установки предыдущих поколений.

18:12 "Каждый раз на одни и те же грабли". Почему психика выбирает знакомое, а не хорошее.

20:20 Как поставить под сомнение "идеальную" родительской семьи.

21:51 Искаженное восприятие отношений.

23:38 Что в поведении родителей мешает сепарации. Последствия воспитания в дисфункциональной семье.

26:30 Из родительской семьи в брак. Почему большинство девушек в России не сепарированы и как это сделать.

32:45 Неумение выражать агрессию во вне.

35:35 Почему затяжные браки хуже коротких.

36:02 Как справиться с созависимостью и перестать занимать позицию жертвы.

41:10 До скольких лет необходимо сепарироваться.

44:30 Почему иногда важно побыть одной, без отношений.

45:53 Страхи, связанные с отношениями.

46:22 Почему сепарационные браки всегда разваливаются.