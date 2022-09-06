"Периодически я завожу роман на стороне"

Тема нового выпуска - эмоционально недоступные партнеры. Что делать, если одному человеку из пары нужен постоянный накал страстей, а другой мечтает, чтобы его оставили в покое? С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили довольно нетривиальное решение, которое в такой ситуации приняла наша подписчица.
Героиня выпуска уже 17 лет в браке с эмоционально холодным мужчиной. Из-за недостатка эмоций от супруга, женщина периодически заводит романы на стороне, чтобы "взбодриться". Она получает необходимые ей чувства и начинает будто еще больше любить мужа.
"Обычно влюбляюсь неожиданно, приступы страсти похожи на морские приливы. И жизнь сразу играет новыми цветами, настроение отличное, я чувствую себя красивой, свободной, молодой, словно на крыльях летаю. В общем, так я отдыхаю от быта, от повседневных забот, от обыденности. Обычно связь продолжается несколько месяцев (только один раз отношения затянулись почти на год), потом я успокаиваюсь и возвращаюсь к семье"
У пары есть дети, и разводиться героиня не собирается. Однако ее волнует, что эпизоды влюбленности в других мужчин участились, и ей сложно себя контролировать.
00:45 История героини.
03:45 Дефицит эмоций в отношениях с эмоционально холодным партнером.
9:43 Способность к эмоциональному контакту и эмоциональность: в чем разница.
12:05 Страх выйти из отношений и любовные треугольники.
13:17 Семейный сценарий.
16:00 Как формируются отношения.
17:44 Почему женщина изменяет.
20:00 Сепарационный брак.
21:37 Почему открытые отношения - это иллюзия.
24:23 Причины, по которым человек не уходит из отношений. Вторичные выгоды.
26:32 Любите ли вы партнера: упражнение на эмоциональную связь.
29:02 Травматизация. Почему расставание - это не плохо.
32:55 Развод травмирует детей: так ли это.
40:00 Что делать и какие задать себе вопросы.
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