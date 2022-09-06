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2 часа назад

"Периодически я завожу роман на стороне": что делать, если ваш партнер эмоционально недоступен

Екатерина Сурина
"Периодически я завожу роман на стороне"
Фото: Кадр из фильма "Прошлой ночью в Нью-Йорке"Кадр из фильма "Прошлой ночью в Нью-Йорке"

Тема нового выпуска - эмоционально недоступные партнеры. Что делать, если одному человеку из пары нужен постоянный накал страстей, а другой мечтает, чтобы его оставили в покое? С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили довольно нетривиальное решение, которое в такой ситуации приняла наша подписчица.

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Что обсуждаем

Героиня выпуска уже 17 лет в браке с эмоционально холодным мужчиной. Из-за недостатка эмоций от супруга, женщина периодически заводит романы на стороне, чтобы "взбодриться". Она получает необходимые ей чувства и начинает будто еще больше любить мужа.

"Обычно влюбляюсь неожиданно, приступы страсти похожи на морские приливы. И жизнь сразу играет новыми цветами, настроение отличное, я чувствую себя красивой, свободной, молодой, словно на крыльях летаю. В общем, так я отдыхаю от быта, от повседневных забот, от обыденности. Обычно связь продолжается несколько месяцев (только один раз отношения затянулись почти на год), потом я успокаиваюсь и возвращаюсь к семье"

У пары есть дети, и разводиться героиня не собирается. Однако ее волнует, что эпизоды влюбленности в других мужчин участились, и ей сложно себя контролировать.

Коротко о главном

00:45 История героини.

03:45 Дефицит эмоций в отношениях с эмоционально холодным партнером.

9:43 Способность к эмоциональному контакту и эмоциональность: в чем разница.

12:05 Страх выйти из отношений и любовные треугольники.

13:17 Семейный сценарий.

16:00 Как формируются отношения.

17:44 Почему женщина изменяет.

20:00 Сепарационный брак.

21:37 Почему открытые отношения - это иллюзия.

24:23 Причины, по которым человек не уходит из отношений. Вторичные выгоды.

26:32 Любите ли вы партнера: упражнение на эмоциональную связь.

29:02 Травматизация. Почему расставание - это не плохо.

32:55 Развод травмирует детей: так ли это.

40:00 Что делать и какие задать себе вопросы.

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А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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