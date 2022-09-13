"Открыто издеваюсь": как правильно выражать агрессию

Новый выпуск подкаста про агрессию. Агрессия - это базовая эмоция, и как у любой базовой эмоции у нее есть эволюционный смысл. Но развитое общество не очень-то поощряет агрессивность, и мы часто сублимируем ее во что-то еще.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили довольно откровенное признание нашей подписчицы и попробовали дать рекомендации, как экологично справляться с гневом и откуда он вообще берется.
Героиня выпуска, чтобы справиться с плохим настроением и агрессией, идет в интернет и пишет негативные комментарии людям с анонимных страниц. По словам девушки, это помогает ей выплеснуть злость и раздражение.
"Я намеренно пишу обидные вещи, могу быть резкой, грубой, наглой. Многие поддаются на мои уловки и увязают в бесконечных попытках что-то мне доказать. В ответ я открыто издеваюсь над оппонентами и меня на какое-то время отпускает".
Героиня понимает, что это неправильно, но не может справлять с эмоциями более конструктивно.
"В последнее время я стала замечать, что провожу все больше времени на форумах и в сообществах, и это уже стало мешать моей реальной жизни. Может быть, у меня слишком быстро накапливается яд, но теперь я реально трачу кучу времени на выяснение отношений в сети".
0:52 История героини.
3:23 Выплеск агрессии через троллинг в соцсетях.
6:42 "Я должна быть идеальной для всех". Почему люди надевают маски.
10:04 Агрессия как способ защиты.
10:48 Почему близкие не дают высвобождать агрессию. Ответственность за чувства других и страх потери контакта.
16:30 Роль спасателя.
21:14 Страх расстроить маму. Мама - ребенок.
24:40 Управление гневом: как справляться с агрессией.
27:56 Можно ли "вываливать" на близких свои проблемы.
31:52 Как хранение секретов отнимает энергию.
34:04 Итоги выпуска.
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