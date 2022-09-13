"Открыто издеваюсь": как правильно выражать агрессию

Фото: Кадр из фильма «Париж, я люблю тебя» Кадр из фильма «Париж, я люблю тебя»

Новый выпуск подкаста про агрессию. Агрессия - это базовая эмоция, и как у любой базовой эмоции у нее есть эволюционный смысл. Но развитое общество не очень-то поощряет агрессивность, и мы часто сублимируем ее во что-то еще.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили довольно откровенное признание нашей подписчицы и попробовали дать рекомендации, как экологично справляться с гневом и откуда он вообще берется.

Что обсуждаем

Героиня выпуска, чтобы справиться с плохим настроением и агрессией, идет в интернет и пишет негативные комментарии людям с анонимных страниц. По словам девушки, это помогает ей выплеснуть злость и раздражение.

"Я намеренно пишу обидные вещи, могу быть резкой, грубой, наглой. Многие поддаются на мои уловки и увязают в бесконечных попытках что-то мне доказать. В ответ я открыто издеваюсь над оппонентами и меня на какое-то время отпускает".

Героиня понимает, что это неправильно, но не может справлять с эмоциями более конструктивно.

"В последнее время я стала замечать, что провожу все больше времени на форумах и в сообществах, и это уже стало мешать моей реальной жизни. Может быть, у меня слишком быстро накапливается яд, но теперь я реально трачу кучу времени на выяснение отношений в сети".

Коротко о главном

0:52 История героини.

3:23 Выплеск агрессии через троллинг в соцсетях.

6:42 "Я должна быть идеальной для всех". Почему люди надевают маски.

10:04 Агрессия как способ защиты.

10:48 Почему близкие не дают высвобождать агрессию. Ответственность за чувства других и страх потери контакта.

16:30 Роль спасателя.

21:14 Страх расстроить маму. Мама - ребенок.

24:40 Управление гневом: как справляться с агрессией.

27:56 Можно ли "вываливать" на близких свои проблемы.

31:52 Как хранение секретов отнимает энергию.

34:04 Итоги выпуска.

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