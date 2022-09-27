"Мне 27 и моя жизнь кончена"

Тема нового выпуска подкаста - социальная изоляция. Доказано, что продолжительная социальная изоляция оказывает очень мощное влияние на поведение и эмоциональное состояние человека. Но как вообще люди в современном мире оказываются в такой жесткой изоляции, когда мы все казалось бы окружены возможностями для круглосуточного общения? И как выбраться из этой изоляции, когда кажется, что вся жизнь пошла не так? Спросили об этом наших экспертов, основателей проекта Let's stop abuse, Леонида и Екатерину.
Героине выпуска 27 лет, и она стала жертвой абьюзивных отношений. Муж уговорил ее бросить работу и перестать общаться с подругами. Теперь ее жизнь похожа на "день сурка" с багажом нереализованных амбиций, но уйти от супруга она не может.
"Вот уже четыре года я сижу дома, стала типичной домохозяйкой. Я изменилась, подурнела, набрала лишний вес, перестала регулярно ухаживать за собой, потому что муж все равно не замечает, как я выгляжу, что я ношу и какая у меня прическа. В перерывах между готовкой, стиркой и уборкой смотрю сериалы или сплю. Чувствую, что деградирую, ни одну книгу не смогла дочитать до конца. Ужасная апатия, ничего не хочу, но понимаю, что живу не своей жизнью, не этого я хотела. Тоска накрывает, когда смотрю фотографии бывших друзей и одноклассников в соцсетях. У них постоянно что-то происходит, они куда-то идут, движутся, что-то меняют. Я же просто застыла на месте".
0:55 История героини.
03:56 Токсичные отношения: контроль, изоляция партнера и абьюз.
8:25 "Закрыть гештальт": как психика стремится пройти один и тот же опыт заново.
11:37 Депрессия и апатия: причины и способы выхода.
14:40 "Крабовое мышление": что это.
15:51 "Слишком поздно": что делать с потерянным временем.
17:39 Сепарационный брак.
20:07 Как выйти из изоляции.
29:10 Как понять, что хочется в жизни, и с чего начать изменения.
35:52 Привыкание к абьюзивным отношениям и слияние с партнером.
38:00 Итоги выпуска.
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