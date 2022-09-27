"Мне 27 и моя жизнь кончена"

"Вот уже четыре года я сижу дома, стала типичной домохозяйкой. Я изменилась, подурнела, набрала лишний вес, перестала регулярно ухаживать за собой, потому что муж все равно не замечает, как я выгляжу, что я ношу и какая у меня прическа. В перерывах между готовкой, стиркой и уборкой смотрю сериалы или сплю. Чувствую, что деградирую, ни одну книгу не смогла дочитать до конца. Ужасная апатия, ничего не хочу, но понимаю, что живу не своей жизнью, не этого я хотела. Тоска накрывает, когда смотрю фотографии бывших друзей и одноклассников в соцсетях. У них постоянно что-то происходит, они куда-то идут, движутся, что-то меняют. Я же просто застыла на месте".