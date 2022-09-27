Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
30 минут назад

"День сурка": как выйти из социальной изоляции

Екатерина Сурина
"Мне 27 и моя жизнь кончена"
Фото: Кадр из фильма "Джой"Кадр из фильма "Джой"

Тема нового выпуска подкаста - социальная изоляция. Доказано, что продолжительная социальная изоляция оказывает очень мощное влияние на поведение и эмоциональное состояние человека. Но как вообще люди в современном мире оказываются в такой жесткой изоляции, когда мы все казалось бы окружены возможностями для круглосуточного общения? И как выбраться из этой изоляции, когда кажется, что вся жизнь пошла не так? Спросили об этом наших экспертов, основателей проекта Let's stop abuse, Леонида и Екатерину.

Видео дня

Что обсуждаем

Героине выпуска 27 лет, и она стала жертвой абьюзивных отношений. Муж уговорил ее бросить работу и перестать общаться с подругами. Теперь ее жизнь похожа на "день сурка" с багажом нереализованных амбиций, но уйти от супруга она не может.

"Вот уже четыре года я сижу дома, стала типичной домохозяйкой. Я изменилась, подурнела, набрала лишний вес, перестала регулярно ухаживать за собой, потому что муж все равно не замечает, как я выгляжу, что я ношу и какая у меня прическа. В перерывах между готовкой, стиркой и уборкой смотрю сериалы или сплю. Чувствую, что деградирую, ни одну книгу не смогла дочитать до конца. Ужасная апатия, ничего не хочу, но понимаю, что живу не своей жизнью, не этого я хотела. Тоска накрывает, когда смотрю фотографии бывших друзей и одноклассников в соцсетях. У них постоянно что-то происходит, они куда-то идут, движутся, что-то меняют. Я же просто застыла на месте".

Коротко о главном

0:55 История героини.

03:56 Токсичные отношения: контроль, изоляция партнера и абьюз.

8:25 "Закрыть гештальт": как психика стремится пройти один и тот же опыт заново.

11:37 Депрессия и апатия: причины и способы выхода.

14:40 "Крабовое мышление": что это.

15:51 "Слишком поздно": что делать с потерянным временем.

17:39 Сепарационный брак.

20:07 Как выйти из изоляции.

29:10 Как понять, что хочется в жизни, и с чего начать изменения.

35:52 Привыкание к абьюзивным отношениям и слияние с партнером.

38:00 Итоги выпуска.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

Психология,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители