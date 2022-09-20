"Вокруг пустота": почему близкие не принимают развод

Фото: Кадр из фильма "Всегда говори "Да"" Кадр из фильма "Всегда говори "Да""

Тема нового выпуска - развод и то, как на него реагируют наши близкие. А это бывает очень по-разному. Кто-то поддерживает вас в любом вашем решении, кто-то не приемлет разводов в принципе, а для кого-то изменения в вашей жизни почему-то кажутся более значимыми, чем собственные дела.

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, обсудили, что делать, если ваши родные и друзья отвернулись от вас после вашего развода, о чем это говорит и как на такое реагировать.

Что обсуждаем

Герой выпуска 11 лет прожил с первой женой, а потом решил развестись, так как встретил другую женщину. Семья и друзья не поддержали его решение и встали на сторону бывшей супруги. Теперь мужчина ощущает себя одиноко и не понимает, почему его отвергли.

"Скажу сразу: я не жалею о разводе, люблю свою вторую жену и не хотел бы с ней расставаться. Нам хорошо вместе, у меня к ней нет никаких претензий, наоборот, как будто второе дыхание открылось. Но вокруг меня пустота. Дело в том, что ни наши друзья, ни даже родственники мой второй брак не приняли".

Коротко о главном

0:55 История героя.

3:20 Обманутые ожидания: почему человек идеализирует реальность.

9:14 Почему во всем виноваты мужчины.

12:36 Почему семья и друзья внезапно от тебя отказываются.

18:46 Как не наступить на те же грабли.

22:26 Что расставание меняет в жизни человека.

22:24 Потребность в одобрении.

27:42 Почему людей волнуют чужие жизни.

30:00 Большая разница в возрасте: как это влияет.

35:06 Итоги выпуска.

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