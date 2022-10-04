В новом выпуске подкаста мы поговорили о людях, которые живут вместе, создают семьи, рожают детей, но ничего друг о друге не знают. К сожалению, это не такая уж и редкость, во многих семьях все разговоры сводятся к обсуждению каких-то бытовых штук, что приготовить на ужин и какой сериал посмотреть на выходных.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, к чему приводят вот такое взаимное молчание и как начать разговаривать с близкими о важном, если вы вообще никогда этого не практиковали.
Жена героя нашего выпуска пошла на нудистский пляж, чем разрушила его представления о себе. Мужчина считает такое поведение неприемлемым и теперь не доверяет супруге, а женщина не видит в своем поступке ничего такого.
"Моя жена ходила голой на глазах у чужих мужиков, и даже не поняла, что не так. Я не сдержался, был скандал, с тех пор я с женой не разговариваю и спим мы в разных комнатах. Жена искренне не понимает, в чем дело, и что такого она сделала. Повторяет, что сама может распоряжаться своим телом, что я раздул проблему из ничего, и что у меня нет причин злиться, она же мне не изменяла. Да, не изменяла (наверное, я теперь уже ни в чем не уверен), просто разделась догола перед толпой посторонних, и теперь невинно хлопает глазами. Словом, я просто не знаю, как справиться с собой, я же теперь никогда не смогу ей доверять".
0:55 История героя.
02:40 Что нужно обсуждать с партнером, а что - нет.
07:25 Разные взгляды на жизнь: почему люди не говорят друг с другом об этом.
12:13 О чем говорят мысли о разрыве и почему не стоит бояться расставания.
12:46 Что необходимо сделать до того, как вступать в близкие отношения. Проигрывание детских травм.
15:28 Что надо обсуждать в начале отношений и как заранее предотвратить столкновения.
18:15 Почему "любовь живет 3 года".
19:19 Нужно ли спрашивать разрешения у партнера.
22:39 Сепарационная тревога: страх быть брошенным.
25:39 Проблема доверия в паре.
28:17 Как должен звучать конструктивный диалог в паре.
31:19 Как правильно выходить из конфликтов и почему игнор - худший вариант.
37:53 Итоги выпуска.
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