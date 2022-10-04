"Моя жена ходила голой на глазах у чужих мужиков, и даже не поняла, что не так. Я не сдержался, был скандал, с тех пор я с женой не разговариваю и спим мы в разных комнатах. Жена искренне не понимает, в чем дело, и что такого она сделала. Повторяет, что сама может распоряжаться своим телом, что я раздул проблему из ничего, и что у меня нет причин злиться, она же мне не изменяла. Да, не изменяла (наверное, я теперь уже ни в чем не уверен), просто разделась догола перед толпой посторонних, и теперь невинно хлопает глазами. Словом, я просто не знаю, как справиться с собой, я же теперь никогда не смогу ей доверять".