Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
3 часа назад

"Жена ходила голой на глазах у чужих мужиков": как правильно говорить с партнером о важном

Екатерина Сурина
"Жена ходила голой на глазах у чужих мужиков"
Фото: pxhere.compxhere.com

В новом выпуске подкаста мы поговорили о людях, которые живут вместе, создают семьи, рожают детей, но ничего друг о друге не знают. К сожалению, это не такая уж и редкость, во многих семьях все разговоры сводятся к обсуждению каких-то бытовых штук, что приготовить на ужин и какой сериал посмотреть на выходных.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, к чему приводят вот такое взаимное молчание и как начать разговаривать с близкими о важном, если вы вообще никогда этого не практиковали.

Что обсуждаем

Жена героя нашего выпуска пошла на нудистский пляж, чем разрушила его представления о себе. Мужчина считает такое поведение неприемлемым и теперь не доверяет супруге, а женщина не видит в своем поступке ничего такого.

"Моя жена ходила голой на глазах у чужих мужиков, и даже не поняла, что не так. Я не сдержался, был скандал, с тех пор я с женой не разговариваю и спим мы в разных комнатах. Жена искренне не понимает, в чем дело, и что такого она сделала. Повторяет, что сама может распоряжаться своим телом, что я раздул проблему из ничего, и что у меня нет причин злиться, она же мне не изменяла. Да, не изменяла (наверное, я теперь уже ни в чем не уверен), просто разделась догола перед толпой посторонних, и теперь невинно хлопает глазами. Словом, я просто не знаю, как справиться с собой, я же теперь никогда не смогу ей доверять".

Коротко о главном

0:55 История героя.

02:40 Что нужно обсуждать с партнером, а что - нет.

07:25 Разные взгляды на жизнь: почему люди не говорят друг с другом об этом.

12:13 О чем говорят мысли о разрыве и почему не стоит бояться расставания.

12:46 Что необходимо сделать до того, как вступать в близкие отношения. Проигрывание детских травм.

15:28 Что надо обсуждать в начале отношений и как заранее предотвратить столкновения.

18:15 Почему "любовь живет 3 года".

19:19 Нужно ли спрашивать разрешения у партнера.

22:39 Сепарационная тревога: страх быть брошенным.

25:39 Проблема доверия в паре.

28:17 Как должен звучать конструктивный диалог в паре.

31:19 Как правильно выходить из конфликтов и почему игнор - худший вариант.

37:53 Итоги выпуска.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

Психология,Психология,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители